Période de pêche exceptionnelle au lac Éden

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce une modification exceptionnelle à la réglementation entourant la pêche hivernale au lac Éden, situé sur le territoire de la municipalité de Saint‑Stanislas.

Pour cette année seulement, les pêcheurs disposeront d’une fenêtre réduite de jours, soit du 6 au 8 mars 2026 inclusivement, pour pratiquer la pêche sportive hivernale sur ce plan d’eau.

Durant cette fin de semaine, la pêche sera permise à tous les détenteurs d’un permis de valide. Le MELCCFP rappelle toutefois que les règles en vigueur pour la zone 28 continueront de s’appliquer, notamment en ce qui concerne les limites de prise et de possession, lesquelles doivent être scrupuleusement respectées par les pêcheurs.

Durant cette période, il sera possible d’utiliser jusqu’à cinq lignes, que le lac soit entièrement couvert de glace ou non. Cependant, l’usage de poissons appâts demeure strictement interdit, conformément à la réglementation habituelle visant à protéger l’écosystème et prévenir l’introduction d’espèces indésirables.