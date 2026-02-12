Sara Dufour en spectacle au profit de l’Académie des porteurs de musique

L’Académie des porteurs de musique de Dolbeau-Mistassini invite la population à sa toute première soirée bénéfice, présentée le 7 avril à 19 h à la Salle de spectacle Desjardins/Maria-Chapdelaine. Pour l’occasion, l’autrice-compositrice-interprète Sara Dufour offrira une performance exclusive.

Moment fort de la soirée, des élèves de l’Académie monteront sur scène aux côtés de l’artiste pour interpréter une chanson. Ce geste symbolique mettra en lumière la relève musicale de la région et l’importance de soutenir son développement.

« Quand on m’a demandé de participer à une soirée bénéfice pour la nouvelle école de musique de Dolbeau, j’ai tout de suite accepté. C’est un plaisir de soutenir la mission de l’Académie. Je suis impatiente de rencontrer les élèves et de partager la scène avec eux! », souligne avec enthousiasme Sara Dufour.

Implantée dans la MRC Maria-Chapdelaine depuis septembre 2025, l’Académie des porteurs de musique souhaite, grâce à cet événement, assurer la poursuite de ses activités d’enseignement musical et de développement culturel. Les fonds recueillis permettront notamment de soutenir ses programmes, de favoriser l’accessibilité à l’apprentissage de la musique et de renforcer son rôle au sein de la communauté.

Les billets en admission générale sont offerts au coût de 50 $. Les détenteurs d’un billet VIP profiteront des premières rangées ainsi que d’un cocktail 5 à 7 en présence de Sara Dufour, incluant bouchées et séance photo. Un reçu de charité de 50 $ sera remis pour chaque billet VIP.

La billetterie en ligne est maintenant ouverte. L’accueil du public débutera à 18 h 30 et le spectacle à 19 h.

L’événement est présenté en collaboration avec le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, la Ville de Dolbeau-Mistassini, la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean et la MRC Maria-Chapdelaine.

L’Académie des porteurs de musique est une école de musique communautaire qui vise à offrir un enseignement accessible, humain et profondément enraciné dans son milieu. Active à Dolbeau-Mistassini depuis 2025, elle propose des cours individuels et collectifs pour des élèves de tous âges, en plus de développer des projets culturels en partenariat avec les organismes, écoles et acteurs locaux.