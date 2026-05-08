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Vendredi, 08 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 6 s

Septième édition à Dolbeau-Mistassini

Un week‑end de découvertes et de musique à Cépages en fête

Emmanuelle LeBlond
Le 08 mai 2026 — Modifié à 11 h 03 min le 06 mai 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Les vins du Québec seront à l’honneur, les 29 et 30 mai, à l’occasion de la septième édition de Cépages en fête. Une dizaine d’exposants et une programmation de spectacles variés animeront le centre‑ville de Dolbeau‑Mistassini tout au long de l’événement.

Les artisans, provenant de différents endroits à travers la province, seront sur place pour faire découvrir et déguster leurs produits. La Microbrasserie Le Coureur des Bois, qui souligne cette année son quinzième anniversaire, sera présente, tout comme la Distillerie Vent du Nord de Baie‑Comeau.

Pour le volet musical, trois spectacles sont à la programmation. Le vendredi 29 mai, le public pourra entendre le groupe de bluegrass québécois Veranda ainsi que Leloup et ses fourmis, rendant hommage à l’artiste adoré Jean Leloup.

C’est Orloge Simard qui sera en vedette le samedi soir pour fêter en grand avec les festivaliers. Le comité organisateur se réjouit d’avoir réussi à obtenir le groupe de La Baie.

« Ça fait quelques fois que notre responsable des spectacles nous demandait de l’inviter. Il y avait des conflits d’horaire. On ne pouvait pas l’avoir. Cette année, on s’est pris plus tôt pour réussir à mettre la main dessus », dit le président Marc Gagnon.

En nouveauté, le site du boulevard Wallberg sera animé dès le vendredi avant-midi avec la présence de Nathalie Paquet et son école de danse. « Elle va faire une démonstration avec ses élèves. On invite la population à venir danser avec nous », lance Marc Gagnon.

Comme à l’habitude, il sera possible de déguster les produits des exposants grâce à un système de coupons. L’entrée est gratuite.

 

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