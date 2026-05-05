Et si votre prochaine sortie d’entreprise sortait vraiment de l’ordinaire ?

Cet été, le Théâtre d’été de la Dam-en-Terre propose bien plus qu’une simple soirée de divertissement. Avec la présentation de la comédie Voleurs d’occasion, du 2 juillet au 29 août, du mercredi au samedi à 20 h, les entreprises ont entre les mains une occasion en or de rassembler, remercier… Et surprendre !

Sur scène, l’histoire de Denise, prête à tout pour rembourser ses dettes, donne le ton. En orchestrant un faux vol de voiture avec l’aide de deux garagistes aussi maladroits qu’imprévisibles, elle déclenche une cascade de quiproquos, de magouilles et de jeux de séduction où plus rien ne se déroule comme prévu. Résultat : une comédie rythmée, accessible et franchement efficace, signée Claude Montminy, où le rire devient le fil conducteur de la soirée.

Mais au-delà du spectacle, c’est toute l’expérience qui fait la différence.

« On sent un réel engouement des entreprises pour des activités qui sortent du cadre habituel. Le théâtre devient un prétexte parfait pour se retrouver autrement, dans un contexte à la fois festif et rassembleur », souligne Myriam Villeneuve, coordonnatrice des ventes et de la logistique à la Dam-en-Terre.

Et c’est exactement ce que propose cette offre corporative bien pensée.

Qu’il s’agisse d’un team building convivial, d’une soirée VIP pour des clients, d’un geste de reconnaissance envers les employés ou simplement d’une sortie culturelle ancrée dans le milieu, tout est mis en place pour créer un moment marquant. Les entreprises bénéficient d’ailleurs de conditions avantageuses, incluant des réductions sur le prix des billets à seulement 37.94$ + taxes, sans minimum requis, et un billet gratuit.

Il est aussi possible de réserver une soirée privée de 225 places ou même une demi-salle de 112 places, avec une visibilité offerte à l’entreprise sur les différentes plateformes du théâtre. Une belle façon de joindre l’utile à l’agréable… Tout en renforçant son image dans la communauté.

Et pour ceux qui aiment les expériences clés en main, la Dam-en-Terre pousse l’idée encore plus loin : soupers-spectacles, hébergement, rencontres avec les comédiens, options de visibilité supplémentaires… Tout peut être personnalisé.

« On veut que chaque entreprise reparte avec le sentiment d’avoir vécu quelque chose de différent. Pas juste une sortie, mais un vrai moment partagé », ajoute Myriam Villeneuve.

Portée par la production de Nicolas Létourneau, Voleurs d’occasion s’impose donc comme bien plus qu’une pièce estivale. C’est une invitation à décrocher du quotidien, à rire ensemble et à créer des souvenirs qui vont durer bien après le tomber du rideau.

Cet été, la question n’est peut-être plus de savoir quoi organiser, mais plutôt : pourquoi n-e pas oser quelque chose qui sort vraiment de l’ordinaire ?

Pour de plus amples renseignements, contactez Myriam Villeneuve au 418 668-3016 myriam.villeneuve@almalacsaint-jean.ca