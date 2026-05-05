Santé Canada autorise une deuxième version générique d’Ozempic

Le 1er mai, Santé Canada a homologué une deuxième injection de sémaglutide générique, équivalente au médicament de marque Ozempic. La demande avait été déposée par Apotex, une société canadienne spécialisée dans la fabrication et la distribution de médicaments.

Selon Santé Canada, l’examen des données soumises par l’entreprise qui ont démontré que le médicament d’Apotex satisfait pleinement ses exigences réglementaires en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité applicables aux médicaments génériques vendus au Canada.

À l’instar des versions déjà disponibles, cette nouvelle injection de sémaglutide est administrée une fois par semaine chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 afin de contribuer au contrôle de la glycémie.

Santé Canada étudie actuellement sept autres demandes d’homologation de sémaglutide générique déposées par différentes sociétés pharmaceutiques. Le ministère fédéral indique prévoir rendre ses décisions à leur sujet au cours des prochaines semaines et des mois à venir.

Les autorités fédérales estiment que l’arrivée sur le marché de plusieurs versions génériques du sémaglutide pourrait générer d’importantes économies pour les patients et systèmes de santé à travers le Canada puisque les médicaments génériques vendus au pays sont généralement de 45 à 90 % moins chers que leurs équivalents de marque.

Malgré ces autorisations, Santé Canada poursuivra tout de même la surveillance de l’innocuité et de l’efficacité de l’ensemble des produits génériques à base de sémaglutide qu’elle aura homologuées. En cas de préoccupations imprévues, des mesures appropriées seront prises afin de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.