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Vendredi, 17 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 55 s

Théâtre d’été

La Dam-en-Terre présente Vols d’occasion

Yohann Harvey Simard
Le 10 avril 2026 — Modifié à 15 h 59 min le 17 avril 2026
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La Dam-en-Terre a levé le voile sur sa pièce de théâtre d’été 2026. En collaboration avec le Théâtre Dream Team, on y présentera la pièce Voleurs d’occasion.

La pièce a été écrite par Claude Montminy et est devenue célèbre au fil de plus de 20 ans de représentations partout au Québec. « Pour rembourser ses dettes, Denis organise un faux vol de voiture. Mauvaise idée, car il confie le plan à deux garagistes maladroits, et tout dérape. Une comédie de quiproquos, de magouilles et de séduction où le crime n’a rien d’un plan parfait », résume-t-on dans le synopsis.

« On a tous, quelque part, un petit côté voleur d’occasion… Avec cette pièce, on s’amuse à révéler ces travers-là avec beaucoup d’autodérision. C’est le genre de soirée où on décroche pis on rit fort ! », explique le metteur en scène de la pièce, Nicolas Létourneau.

Selon ce dernier, Claude Montminy s’est notamment inspiré de la bien connue et aimée pièce française Le Dîner de cons pour imaginer certains des actes de Voleurs d’occasion. Quelques clins d’œil y sont faits ici et là, ne rendant l’œuvre que plus amusante.

Nicolas Létourneau estime qu’en comparaison avec la comédie interactive L'embarras du choix présentée l’an dernier, Voleurs d’occasion est en quelque sorte un retour au théâtre conventionnel.

La pièce sera présentée du 2 juillet au 31 août du mercredi au samedi. Les spectateurs retrouveront sur scène la talentueuse distribution composée de Maxime Beauregard-Martin dans le rôle de Jambon, d’Arnaud Roy dans celui Patpou, d’Érika Gagnon dans le rôle de Denise Rouleau et de Laurianne Ménard dans celui de Nathalie Rouleau.

Les billets et les différents forfaits sont disponibles dès maintenant sur le site Internet de la Dam-en-Terre (www.damenterre.qc.ca), sur le réseau Réservatech ou par téléphone au 418 668-3016. En nouveauté cette année, un rabais de 10% est également applicable sur le prix des billets des deux premières semaines de représentation.

Quelques nouveautés

Par ailleurs, cette année, il sera possible d’assister au théâtre d’été de la Dam-en-Terre en formule spectacle et souper-spectacle ainsi qu’en différents forfaits pouvant combiner souper avec bouteille de vin, spectacle, hébergement, camping et la location de quais.

« Nous avons mis en place une foule de forfaits afin de permettre à nos visiteurs de profiter pleinement de l’expérience Dam-en-Terre, pour une soirée ou un séjour complet chez nous », explique directrice des opérations de la Dam-en-Terre à Développement Économique Alma Lac-Saint-Jean, Guylaine Perron.

Autre nouveauté de cette année, le restaurant Le Central assurera le service de traiteur. On y offrira une expérience gourmande inspirée des saveurs du terroir en Menu boréal trois services. Un service de bar sera également offert.

De plus, une formule corporative a été ajoutée cette année, sans minimum de billets, en soirée privée ou personnalisable en soupers-spectacles, hébergement, rencontre avec les comédiens et possibilité de visibilité offerte.

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