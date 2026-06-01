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Temps de lecture : 56s

La fréquentation des Sépaqs toujours en hausse dans la région

Le 01 juin 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La fréquentation des parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) augmente de manière constante depuis une dizaine d'années dans la province. La tendance représente un accroissement de 109% par rapport à 2014 pour les 3 parcs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et l’été 2026 risque de faire également partie de celle-ci.

Selon le Quotidien, en 2014-2015, les parcs nationaux de la Pointe-Taillon, du Fjord-du-Saguenay et des Monts-Valin cumulaient 181 000 jours/visites. Dix ans plus tard, les trois parcs enregistrent plus de 378 000 jours/visites.

Selon le directeur du parc national du Fjord-du-Saguenay,  Jérôme Perrin-Gouron, la fréquentation pour les trois parcs a quasiment doublé. Sur 10 ans, c’est une augmentation de 109 % de la fréquentation. L’été 2026 risque d’être encore meilleur puisque les chiffres de réservation sont au-dessus des normales.

Il ajoute que son parc a un taux de 40 % de réservation pour les campings, et 60 % pour les chalets, qu’il y a moins d’offres pour les chalets, ce qui explique le taux plus élevé de réservation, laissant présager un bel été. 

Mentionnons que plusieurs actions gouvernementales pourraient expliquer cette hausse de la fréquentation, dont la réduction du prix de la carte annuelle, la gratuité pour les moins de 17 ans, ou encore l’ajout d’hébergement. De plus, la situation tendue avec les États-Unis pourrait également expliquer la hausse de l’achalandage.

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