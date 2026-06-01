Le Salon Industriel du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera de retour en 2027

Après une pause de huit ans, le Salon Industriel du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SIS) reprendra vie les 26 et 27 mai 2027 au Centre Georges-Vézina, à Chicoutimi. Il s’agira de la 15e édition de cet événement destiné aux acteurs des secteurs industriel et manufacturier.

Pour ce retour, les organisateurs visent une participation d’envergure avec une centaine d’exposants représentant un large éventail d’entreprises et de fournisseurs spécialisés. La mise en vente des kiosques doit débuter sous peu afin d’offrir aux entreprises l’occasion de réserver leur place lors de l’événement.

Pendant deux jours, le SIS proposera un programme axé sur les technologies et les rencontres d'affaires. Les visiteurs auront accès à des conférences spécialisées, pourront découvrir les dernières innovations et rencontrer directement des experts et des fournisseurs.

Pour Éric Pageau, président du Groupe Pageau, promoteur des Salons Industriels et éditeur du Magazine MCI, ce retour marque une étape importante.

« Le retour du Salon Industriel au Saguenay–Lac-Saint-Jean est une excellente nouvelle, autant pour les entreprises de la région que pour celles qui souhaitent y développer des marchés. C’est un territoire dynamique, avec un tissu industriel solide et des décideurs présents. Nous sommes fiers de revenir aux sources avec cette 15e édition et de contribuer à créer des occasions d’affaires concrètes », affirme-t-il.