Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, lance aujourd’hui l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les artistes, écrivains et écrivaines de la région ont jusqu’au 9 juin, à minuit, pour déposer leur dossier auprès du CALQ.

Assorti d’une bourse de 10 000 $, ce prix vise à souligner le parcours d’un artiste qui s’est distingué par le dynamisme de sa démarche et par l’excellence de ses réalisations récentes.

Sont admissibles les artistes professionnels comptant plus de trois années de pratique, incluant les créateurs, les écrivains ainsi que les interprètes. Les personnes intéressées peuvent consulter l’ensemble des critères d’admissibilité, de même que le formulaire de mise en candidature, directement sur le site Web du CALQ.

Le lauréat ou la lauréate du Prix du CALQ – Artiste de l’année au Saguenay–Lac-Saint-Jean sera dévoilé lors d’une soirée organisé en son honneur qui se tiendra en décembre 2026.