Jean-Michel Martel à Dolbeau-Mistassini avec Humour, mon amour!

L’humoriste Jean-Michel Martel poursuit sa tournée à travers le Québec et fera un arrêt à Dolbeau-Mistassini le 16 avril prochain avec son spectacle Humour, mon amour!. Reconnu pour son style unique mêlant absurdité, créativité visuelle et humour champ gauche, l’artiste promet une soirée éclatée, mais accessible à tous les publics.

Sur scène, Jean-Michel Martel se distingue par une approche originale qui combine dessins et accessoires. Cela lui a permis de se tailler une place singulière dans le paysage humoristique québécois. Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2019, il est rapidement remarqué et nommé Révélation du ComediHa-Fest la même année. Il a également été nommé à deux reprises dans la catégorie « Numéro de l’année » et sacré « Découverte de l’année » au gala des Olivier en 2023.

Dans les dernières années, sa carrière a pris un essor marqué par plusieurs apparitions à des galas télévisés de Juste pour rire et de ComediHa. En 2022, il franchit même l’Atlantique pour participer à l’émission La France a un incroyable talent, où il se rend jusqu’en demi-finale. Jean-Michel Martel a également présenté son humour dans plusieurs festivals européens, notamment Montreux, le Festival de Rire de Liège, le Festival d'humour à Paris, Morges-sous-rire et le Festival du rire de Cavaillon.

En parallèle de la scène, l’humoriste multiplie les projets. Il a collaboré avec Urbania sur le web, participé à l’émission radiophonique La Soirée est (encore) jeune et produit divers contenus humoristiques, dont un podcast, des sketchs et des photomontages réunis sous le titre Un genre de podcast.