Une vingtième édition pour le Bol d’Or d’improvisation

Le Bol d’Or d’improvisation de Dolbeau‑Mistassini célèbre sa vingtième édition, du 1er au 3 mai, en réunissant anciens et nouveaux joueurs à la salle Maria‑Chapdelaine. L’événement profite de l’occasion pour réintroduire le concept Improvore, une formule d’improvisation théâtrale unique.

« En fait, ça fait 22 ans que le Bol existe. C’est la 20e édition. Il y a eu deux éditions qui n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie. On a fêté les 20 ans il y a deux ans. Cette année, on fête la 20e édition en fait », se réjouit le président du comité organisateur, Simon Belley.

Le tournoi d’improvisation dolmissois attire depuis quelques années des joueurs provenant des quatre coins de la province. Au fil du temps, le Bol d’Or a gagné en popularité.

« C’est un événement qui a été lancé au départ par une gang de chums qui voulait faire de l’improvisation. La première édition a eu lieu au Centre civique de Dolbeau. Ensuite, ça s’est déplacé au Club de l’Amitié. Ça a rapidement pris de l’ampleur. L’organisme s’est incorporé et un conseil d’administration est en place depuis les débuts. On est rendu vraiment plus gros qu’au départ. On est dans le foyer de la salle de spectacles de Dolbeau depuis l’ouverture de la salle », raconte Simon Belley.

Si, chaque année, la magie opère sur l’improvisoire, c’est grâce à un ensemble de facteurs. Le public, toujours fidèle au rendez‑vous, et les bénévoles passionnés y jouent un rôle essentiel.

« Dolbeau est vraiment une ville qui tripe sur l’improvisation. Les joueurs adorent venir. Le public est là dès le matin, souligne Simon Belley. Ce qui fait la réputation du Bol d’Or aussi, c’est le fait que l’événement est tellement bien rodé. On n’a pas de retards entre les matchs. »

Le comité organisateur prend au sérieux la sélection des joueurs pour le tournoi. « Dans une réunion avec les membres du conseil d’administration, on évalue les CV des joueurs. On évalue les événements auxquels ils ont participé et les ligues dans lesquelles ils ont évolué. On s’assure d’avoir un bon calibre. »

Tout comme l’an dernier, dix équipes ont été sélectionnées. « Cette année, on a des équipes qui reviennent, c’est-à-dire des équipes qu’on est habitué de voir à Dolbeau-Mistassini. On a aussi des nouvelles équipes », indique le président du comité organisateur.

Improvore, un concept apprécié de tous

En cette année anniversaire, le comité organisateur a décidé de ramener le concept Improvore, bien apprécié du public. Le spectacle sera au programme du samedi soir.

« C’est un concept unique créé par Jimmy Doucet. On va mettre en valeur les joueurs du Bol d’Or, qui vont venir se dépasser. C’est un combat entre les joueurs où ils vont être déstabilisés dans des situations. Ce sont toujours des mises en situation avec des comédiens. Jimmy nous guide tout au long de la soirée. On élimine les joueurs un par un », explique Simon Belley.

La dernière fois que ce spectacle d’improvisation théâtrale a été présenté au tournoi remonte à environ quatre ans.

Président d’honneur

Pascal Cloutier, de Location d'outils Dolbeau St-Félicien, a accepté d’agir à titre de président d’honneur de l’événement. « Le Bol d’Or est un événement qui est très bien implanté dans le milieu, dit-il. Les gens connaissent le Bol d’Or. C’est un bel événement qui fait en sorte que ça amène du divertissement dans le milieu. C’est une belle visibilité pour la Ville et la MRC. Quand ça fait 20 ans, on peut dire que c’est un incontournable. »

Les billets seront en vente directement sur le site de la salle de spectacle. Il sera possible aussi d’acheter un passeport pour la fin de semaine.