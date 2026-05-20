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Communauté LBGTQ+

Des élus de la région dénoncent des propos haineux

Le 20 mai 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

vaitAvec la recrudescence de propos haineux envers la communauté LGBTQ+, des élus de la région qui font partie de cette communauté ont décidé de prendre la parole pour dénoncer la situation.

En entrevue avec Radio-Canada, le conseiller municipal d’Alma, Olivier Larouche, souligne qu’il ferait la même chose si c’était envers les femmes ou les handicapés et qu’il ne faut pas qu’on tolère ce type de propos.

Sans avoir vécu personnellement d’attaques sur son orientation sexuelle, le conseiller Larouche déplore le fait que ces attaques soient répandues. Un exemple d’attaque flagrant s’est déroulé il y a quelques jours à Saint-Jérôme.

Pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le maire de la ville québécoise, Rémi Barbeau, avait décidé d’ériger le drapeau arc-en-ciel à l’hôtel de ville comme de nombreuses autres municipalités provinciales. L’espace commentaire de sa publication Facebook a vu un déferlement de haine, si bien que le maire les a dénoncés dans une autre publication mise en ligne dimanche en reprenant leurs commentaires.  

Pour Olivier Larouche, la réaction de M. Barbeau était totalement justifiée. Il ajoute que des propos de la sorte sont inacceptables. Le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, a pour sa part rédigé un message en appui au maire de Saint-Jérôme.

Mentionnons que plusieurs messages haineux sont également apparus dans la publication Facebook du maire Luc Boivin, qui a demandé par la suite que les échanges demeurent respectueux. 

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