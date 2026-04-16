Québec prolonge son programme de rénovation des HLM jusqu’en 2029

Québec a annoncé la reconduction du Programme de rénovation des habitations à loyer modique (PRHLM) jusqu’au 31 mars 2029, afin de poursuivre la remise à niveau du parc de logements sociaux.

Mis en place en mai 2023, ce programme a pour objectif d’assurer la pérennité du parc d’habitations à loyer modique (HLM) représentant environ 74 000 logements à l’échelle de la province, dont une large proportion a été construite dans les années 1970 et 1980 et nécessite aujourd’hui d’importants travaux de rénovation ou de reconstruction.

Ces logements sont gérés, entretenus et développés par différents acteurs, notamment des offices d’habitation, des coopératives d’habitation et des organismes sans but lucratif mandatés par la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Depuis le lancement du PRHLM, Québec a déjà engagé des aides financières totalisant 800,8 millions de dollars. Ces sommes ont permis de soutenir 237 projets, touchant 6 290 logements. Selon le gouvernement, ces investissements ont contribué à porter à 74 % la proportion du parc immobilier des HLM publics considérée comme étant en bon état.