Une nouvelle formule pour le Grand rassemblement de la forêt

Le comité organisateur du Grand rassemblement de la forêt a choisi d’adopter une formule différente pour cette deuxième édition. L’événement se déroulera désormais sur une seule journée et adoptera le format d’un colloque comprenant des conférences sur les enjeux actuels du secteur, un panel d’entrepreneurs, un 5 à 7 et plusieurs moments dédiés au réseautage.

L’an dernier, la première édition s’articulait autour d’une exposition forestière, permettant de discuter avec des entrepreneurs et travailleurs du milieu. Des kiosques de formations et plusieurs exposants étaient également présents sur le site du Complexe immobilier Saint-Jean.

Junior Juneau, directeur général du Centre en entrepreneuriat multi-ressources et coordonnateur de l’événement, explique que le comité a choisi de revoir la formule de la deuxième édition en raison du contexte actuel. Selon lui, la crise qui secoue l’industrie forestière, combinée à l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, a changé la donne.

Après avoir consulté les équipementiers, tant dans le transport que dans la récolte forestière, ceux-ci ont indiqué que les coûts de déplacement sont trop élevés dans les circonstances. De plus, les entrepreneurs forestiers ne sont pas en mode acquisition ou remplacement de machinerie, peinant déjà à joindre les deux bouts. « Pour eux, ce n’était pas intéressant de venir s’installer quand ils savent pertinemment qu’ils n’auront pas d’acheteurs », résume-t-il.

Le comité organisateur a choisi de maintenir l’événement, tout en en revoyant le déroulement, convaincu de sa pertinence. « Malgré les difficultés, il faut continuer de parler de la forêt. Il faut continuer d’en faire la promotion. Il faut continuer de mettre l’emphase sur les aspects positifs de la foresterie. Il faut continuer de soulever les enjeux et les problématiques que l’industrie vit présentement », soutient-il.

La population est invitée à prendre part au Grand rassemblement de la forêt, le 8 mai prochain, où trois conférenciers seront au programme. Le premier est Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, spécialiste de la politique américaine.

La deuxième conférence sera présentée par Alexandre Larouche, économiste en chef au Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ). Il dressera un portrait précis de l’état actuel du marché du bois d’œuvre et des perspectives qui se dessinent pour les prochaines années, le tout appuyé par des graphiques et des données statistiques.

C’est Richard Garneau, l'ex-président de la papetière Résolu (devenue depuis Domtar), qui donnera la dernière conférence, en après-midi.

Les entrepreneurs forestiers auront aussi la parole à l’occasion d’un panel, à 15 h 15, avec la participation de Benoît Lasalle, président de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers. « Il sera accompagné d’entrepreneurs afin d’échanger avec eux et de les questionner sur leur réalité. Certains viendront témoigner de leur situation, de leurs difficultés, de leurs besoins ainsi que des demandes qu’ils adressent au gouvernement pour les aider à traverser cette période », dit Junior Juneau.

La journée se terminera avec un 5 à 7 permettant aux participants d’échanger entre eux.

Le Grand rassemblement de la forêt s’adresse à tous : autant aux intervenants directs et indirects du milieu forestier, qu’aux industriels et à l’ensemble de la population. Le nombre de billets, au coût de 77,64$, est limité à 300. Il est possible de réserver sa place dès maintenant grâce à la billetterie en ligne.

Tout comme l’an dernier, l’événement se déroulera au Complexe Immobilier Saint-Jean.