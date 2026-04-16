Nouvelle étape franchie pour le pavillon d’accueil de Do‑Mi‑Ski

Le conseil municipal de Dolbeau‑Mistassini a récemment donné son feu vert à l’attribution du contrat pour reconstruire le pavillon d’accueil du centre plein air Do‑Mi‑Ski, une étape clé dans l’avancement du projet.

« C’est une bonne nouvelle pour la population et pour nos jeunes, se réjouit le maire, Rémi Rousseau. Ce qu’on veut, c’est de rendre cet équipement opérationnel le plus possible toute la saison. Il y a la saison d’été et la saison d’hiver. Il faut aussi regarder pour jumeler d’autres choses dans les saisons les plus mortes pour avoir une utilisation maximale pour cet équipement. »

La reconstruction du pavillon d’accueil est dans les cartons depuis un moment déjà. La municipalité a reçu en juillet 2024 une aide financière de 1,3 M$ du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour le projet. Le projet bénéficie aussi de différents fonds de la MRC totalisant 762 894.53 $.

L’état du bâtiment actuel illustre la nécessité d’une reconstruction, comme l’explique Rémi Rousseau.

« À l’époque, ce sont des bénévoles qui se sont énormément impliqués pour construire le chalet. Il n’y avait aucune installation pour les amateurs de ski. Avec le temps, on voyait bien qu’il arrivait en fin de vie. On se demandait comment on pourrait le réparer, mais pour des bâtiments aussi vieux, les coûts de rénovation deviennent souvent aussi élevés que ceux d’une construction neuve. »

Lors de la dernière séance du conseil municipal, le contrat de reconstruction a été octroyé à la société Construction Unibec de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 3 193 600 $, taxes incluses.

Un total de sept sociétés ont déposé une soumission, souligne le maire.

Une fois la neige disparue, la déconstruction du bâtiment existant débutera, suivie de l’aménagement du terrain. L’entrepreneur devrait prendre possession du site au cours de l’été. Si tout se déroule comme prévu, le nouveau pavillon sera prêt pour la saison hivernale 2027, confirme Rémi Rousseau.

Nouvelle construction

Le nouveau pavillon offrira une capacité d’accueil de 140 personnes, comparativement à 108 actuellement. Le bâtiment sera légèrement plus vaste que l’actuel et comptera deux étages entièrement aménagés, d’environ 325 m² chacun.

Il comprendra une salle d’accueil, une nouvelle cuisine pour la concession, un espace dédié à la location d’équipements sportifs, des toilettes publiques, un vestiaire, une infirmerie, ainsi que des locaux pour les employés. Un garage destiné aux équipements d’entretien du site fera également partie des installations.

Le projet prévoit aussi le réaménagement du stationnement, qui comptera 56 places, incluant quelques bornes de recharge électrique.

En hiver, le centre plein air offre six pistes de ski alpin et de planche à neige, deux couloirs de glissade sur tube et une pente‑école, en plus de nombreux kilomètres de sentiers dédiés à la raquette et au ski de fond. Les amateurs de vélo peuvent également poursuivre leur saison grâce à un parcours spécialement entretenu pour la pratique du fatbike.