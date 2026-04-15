Des dons records pour une deuxième année de suite

Centraide SLSJ a franchi un nouveau sommet pour une deuxième année de suite lors de sa 45e campagne de financement en amassant 3 886 958 $, soit 225 000 $ (6,2 %) de plus par rapport à la campagne de 2024, qui avait également permis de récolter un montant record.

Selon Martin St-Pierre, directeur général de Centraide SLSJ, « ce résultat record est le reflet d'une confiance qui se bâtit année après année. Il nous confirme l'ancrage profond de la solidarité régionale et la confiance renouvelée de la communauté envers la grande mission sociale et philanthropique de Centraide. »

Les sommes amassées seront redistribuées à plus de 120 organismes et projets communautaires de la région, dont les interventions ont rejoint en 2025 plus de 100 000 personnes aux prises avec des réalités telles que la pauvreté, l'isolement, l’insécurité alimentaire et l’itinérance.

Des pertes malgré tout

Mais tout n’est pas rose, signale Martin St-Pierre, précisant que la campagne de 2025 a aussi été marquée par une perte de 308 000 $. Dans le contexte d’une collecte de fonds, une perte signifie qu’un donateur, individuel ou commercial, ne renouvelle pas sa donation.

« Nous avons perdu 308 000 $ de dons en raison de personnes qui ont perdu leur emploi, d’entreprises qui ont dû fermer parce que leurs affaires allaient moins bien. On parle aussi de gens qui, par toutes les hausses qu’on connaît dans les prix, ont été obligés de limiter leur don ou n’ont pas pu en faire. »

En effet, après avoir recueilli plusieurs commentaires, Martin St-Pierre pointe du doigt l’inflation et le climat économique peu favorable pour expliquer la perte de certains donateurs.

En contrepartie, plusieurs nouveaux donateurs ont contribué à la campagne de 2025, tandis que certains donateurs existants ont été encore plus généreux cette année, permettant à Centraide SLSJ de batte son record de 2024 malgré les pertes. « Si nous avons été en mesure de faire ça, c’est vraiment parce qu’on une équipe dévouée qui est formée à savoir quelles personnes et quelles entreprises sollicitées. Comme on le dit, nous sommes des Robins des bois : on va cibler les secteurs et les entreprises qui vont bien, qui ont le moyen de donner. Par exemple, nous avons développé beaucoup le monde de la construction, qui va très bien dernièrement. »

« Donc, on est très contents de ce record-là, mais ça nous amène à reconnaître la fragilité qu’il y a derrière tout ça », conclut le directeur général.

Pour leur part, les coprésidents de la campagne 2025, Jean-Samuel Allard, Geneviève Bertrand et Charles-Olivier Potvin, disent clore la campagne avec le sentiment du devoir accompli. « La campagne qui se termine nous prouve vraiment que c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à en faire plus. On le dit tout le temps, mais on travaille toujours fort pour non seulement amasser plus, mais aussi arriver à combler les pertes. Malgré ces pertes provoquées par la situation socioéconomique, l’effort des bénévoles et la générosité des donateurs nous ont tout de même permis d’amasser plus d’un demi-million en argent neuf. »