La Foire Zone Boréale revient pour une troisième édition à Chicoutimi

Zone Boréale a levé le voile sur la programmation de la troisième édition de La Foire Zone Boréale, un événement consacré à la mise en valeur de l’identité et du savoir-faire alimentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le rendez-vous se tiendra les 22 et 23 mai prochains au hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi.

Ouverte au grand public, la foire réunira 35 exposants 100 % alimentaires, tous issus du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les visiteurs seront invités à découvrir les produits régionaux et à prendre part à une série d’activités axées sur la gastronomie locale.

La programmation prévoit notamment une compétition culinaire, plusieurs démonstrations de chefs accompagnées de dégustations, une expérience de mixologie, ainsi qu’un atelier de découverte des cidres visant à mettre en lumière le savoir-faire cidricole régional.

L’événement misera également sur une touche artistique avec une zone créative proposant des tatouages inspirés des terroirs et de la sérigraphie en direct, en collaboration avec Bravo Impression textile, permettant aux visiteurs de repartir avec un souvenir.

Pour l’occasion, l’humoriste Val Belzil sera aussi de la partie alors qu’elle incarnera son personnage bien connu, Denise du Saguenay, ajoutant une dimension humoristique à l’événement.

En parallèle des activités grand public, La Foire Zone Boréale aura tout un volet destiné aux acheteurs, aux entreprises et aux fournisseurs de services. Les entreprises de production et de transformation auront accès à une programmation de conférences, en plus de pouvoir rencontrer des acheteurs provenant de divers secteurs, tels que la restauration, le marché institutionnel, le commerce de détail et la distribution. Une application de réseautage sera également utilisée afin de faciliter les échanges entre les participants.

Les entreprises exposantes auront aussi l’occasion de développer des liens avec les représentants de Maxi, partenaire principal de l’événement et Marchand de la Zone Boréale, notamment lors d’un déjeuner.

Selon Zone Boréale, les éditions précédentes de la foire ont généré des centaines de rencontres de réseautage, permettant à plusieurs entreprises régionales de se trouver de nouveaux points de vente et de saisir des opportunités d’affaires.