Christine Fréchette assermentée ce mercredi

La nouvelle cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, sera assermentée ce mercredi après-midi, devenant du coup la nouvelle première ministre du Québec, la 33e personne à occuper cette fonction.

La cérémonie est prévue sur le coup de 16 heures à l’Assemblée nationale, à moins de six mois de l’élection générale provinciale au Québec, prévue le 5 octobre. Choisie par ses pairs au sein de la CAQ, Mme Fréchette devient la seconde femme à occuper le poste de première ministre provinciale après Pauline Marois du Parti québécois, cette dernière l’ayant été de 2012 à 2014. Mme Fréchette devrait aussi dévoiler la composition de son Cabinet des ministres au courant de la semaine prochaine.

Rappelons que Christine Fréchette a été élue une première fois en 2022 dans le comté de Sanguinet sur la rive-sud de Montréal, et qu’elle a été davantage projetée sous les projecteurs, lorsqu’elle a succédé au ministre démissionnaire de l’Économie Pierre Fitzgibbon.