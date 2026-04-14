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Planifier ses trajets

Vélo Québec lance une nouvelle plateforme numérique pour le cyclisme

Émile Boudreau
Le 14 avril 2026 — Modifié à 10 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Vélo Québec a dévoilé Le Québec à vélo, une nouvelle plateforme numérique qui vise à informer et outiller les cyclistes d’ici et d’ailleurs dans la planification de leurs trajets et voyages à vélo au Québec. Accessible dès maintenant à l’adresse www.lequebecavelo.ca, l’outil s’adresse autant aux cyclotouristes aguerris qu’aux excursionnistes occasionnels.

Au cœur de la plateforme se trouve une carte interactive qui regroupe l’ensemble de l’offre cyclable du Québec. On y retrouve les tracés routiers, les pistes cyclables, les routes de gravelle, de même que les centres dédiés au vélo de montagne et au fatbike.

Les cyclistes peuvent y explorer des parcours sillonnant toutes les régions de la province, incluant la célèbre Route verte. La carte fournit aussi des informations détaillées telles que les distances, les niveaux de difficulté, les dénivelés, ainsi que les hébergements, attraits et services essentiels situés à proximité.

Parmi ses fonctionnalités phares, la plateforme propose un calculateur d’itinéraire permettant de créer des parcours personnalisés, de les diviser en étapes et de découvrir des arrêts pertinents suggérés en fonction du trajet choisi.

Le Québec à vélo offre également un répertoire touristique qui met en valeur les attraits, services et activités de chaque région, avec un filtre spécifique pour les établissements reconnus « Bienvenue cyclistes! », salués pour leur accueil adapté aux voyageurs à vélo.

« Avec Le Québec à vélo, Vélo Québec propose enfin une vitrine unifiée pour faire découvrir l'ensemble de l'offre cyclable québécoise - un véritable joyau national!  - et renforcer le positionnement du Québec comme destination cyclable de calibre international », souligne Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec. « C'est un projet mobilisateur qui reflète notre détermination à faire rayonner l'engagement collectif des acteurs de l'industrie du vélo et du tourisme et qui renforce le leadership du Québec en la matière. », ajoute-t-il.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue du tourisme à vélo au Québec. Selon les données de Vélo Québec, plus de 1,2 million de personnes parcourent la province à vélo chaque année, générant 803 millions de dollars en dépenses touristiques, plus de trois millions de nuitées et soutenant près de 6 400 emplois à travers la province.

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