Un objectif largement dépassé pour le 24e Radiothon de la Fondation

La Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a largement dépassé son objectif pour le 24e Radiothon annuel, le 2 avril dernier, récoltant plus de 315 000 $ pour le nouveau bloc opératoire.

Plus précisément, ce montant servira à financer l’achat d’équipements médicaux ciblés pour le nouveau bloc opératoire de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini, pour un montant total de 622 220 $. Cette année est exceptionnelle en raison des investissements de la fondation dans le bloc opératoire.

Notons que l’objectif initial était fixé à 175 000 $, comme lors des années précédentes.

La Fondation du Centre Maria-Chapdelaine désire souligner le travail des coprésidents d’honneur, Émilie Gaudreault et Christian Ménard et des bénévoles qui ont œuvré en vue de faire de cette activité une réussite, supportés très efficacement par la station de radio, Planète 100,3 de Cogeco Média, qui a offert une couverture constante tout au long de la journée du 2 avril.

Le docteur Christian Ménard, chirurgien à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini, a été interpellé par l’appui de la communauté. « Que dire, à chaque année je suis impressionné de la générosité de la population de la MRC Maria-Chapdelaine. Encore une fois, la population démontre qu’elle est derrière ses services de santé. C’est une grande fierté de sentir le soutien de la population qui nous permet de donner des services de qualité avec des équipements à la fine pointe de la technologie », a-t-il exprimé sur les réseaux sociaux.

Émilie Gaudreault, présidente et co-propriétaire chez Délices du Lac-Saint-Jean, s’est aussi exprimée par écrit. « Au-delà des chiffres, ce que je retiens, c’est la force d’un milieu. Une population enracinée, solidaire, qui choisit d’agir pour préserver et faire évoluer ses soins de santé de proximité. »

« Alors que certaines régions vivent des incertitudes face à leurs services de proximité, ici, nous annonçons l’arrivée d’un nouveau spécialiste dès mardi, ainsi que la réalisation d’investissements majeurs pour un bloc opératoire à la fine pointe de la technologie répondant aux besoins de ceux qui y œuvrent », poursuit-elle.

Cette dernière se rappellera longtemps ce moment. « Cette expérience restera gravée en moi comme l’une des plus grandes de ma vie et assurément la plus marquante en philanthropie. Ce qui devait être une implication s’est transformé en une véritable passion. »

Les 24 campagnes du Radiothon qu’a tenues la Fondation ont permis d’amasser la somme totale de plus de 6 350 000 $, permettant des achats en équipements médicaux pour un montant équivalent, pour les services de santé du territoire de Maria- Chapdelaine.

La Fondation du Centre Maria-Chapdelaine tient aussi à remercier la population, les gens d’affaires et les entreprises pour leur support constant depuis 2003.