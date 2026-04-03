500 personnes du milieu communautaire de la région rassemblées

Ils étaient des milliers de représentants du milieu communautaire, jeudi, à avoir convergé vers Québec pour manifester devant l’Assemblée nationale. Une délégation de 500 personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean était aussi présente.

Rappelons que le mouvement Le communautaire à boutte! est en grève depuis deux semaines, réclamant entre autres un meilleur financement.

Interrogée par Radio-Canada, l’agente de communication et de mobilisation pour la Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Claudia Boudreault, indique que le bruit effectué par les milliers de manifestants devant l’Assemblée aura certainement été entendu par toutes les personnes qui étaient à l’intérieur du bâtiment, considérant qu’il s’agissait de la dernière journée de François Legault au salon rouge à titre de premier ministre.

Dès mardi prochain, la majorité des employés et des bénévoles retourneront offrir des services à la population. Mme Boudreault assure que les discussions reprendront entre les représentants des 17 régions et la cellule nationale, pour établir une stratégie en vue de la phase 3 de cette grève. Dans la région, ce sont environ 110 organismes qui ont débrayé pendant les journées de grève.