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Temps de lecture : 49s

Défi OSEntreprendre

Six entrepreneurs de la région honorés à La Doré

Émile Boudreau
Le 02 avril 2026 — Modifié à 11 h 23 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

C’est au Moulin des Pionniers de La Doré qu’a eu lieu, hier soir, le dévoilement des lauréats locaux de la 28e édition du Défi OSEntreprendre. Au total, 13 candidatures ont été soumises dans les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy.

La soirée a permis de souligner l’audace d’entrepreneurs qui ont osé concrétiser leur projet d’affaires. Six prix ont été décernés dans différentes catégories, en plus de deux prix Coup de cœur, un par MRC, attribués par les participants à des entreprises s’étant particulièrement démarquées.

Dans la catégorie Services aux individus, les entreprises Physiothérapie du Lac, basée à Roberval, et Oasis et Spa du Capitaine propose, située à Péribonka, ont été couronnées. Les honneurs de la catégorie Services aux entreprises sont revenus à Lettrage 2M et Sous la Planche – Accompagnement agricole. Pour leur part, Coureuse des bois et F2 Mobile ont été désignées lauréates dans la catégorie Exploitation, transformation, production. Les prix Coup de cœur ont finalement été remis à Coureuse des bois ainsi qu’à Sous la Planche – Accompagnement agricole.

Les entreprises lauréates représenteront maintenant le comté lors de la sélection régionale du Défi OSEntreprendre, qui se tiendra le 29 avril prochain, au Théâtre C de Chicoutimi.

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