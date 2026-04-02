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Grande journée de solidarité

Le Radiothon de la Fondation, c’est aujourd’hui !

Emmanuelle LeBlond
Le 02 avril 2026 — Modifié à 09 h 55 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La Fondation du Centre Maria‑Chapdelaine invite la population à faire preuve de générosité à l’occasion du 24ᵉ Radiothon, qui se déroule aujourd’hui au profit du nouveau bloc opératoire de l’Hôpital de Dolbeau‑Mistassini.

Pour l’année 2026, la Fondation s’est fixé un objectif ambitieux : amasser 622 000 $ afin d’équiper le nouveau bloc opératoire, incluant l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), avec des technologies de pointe.

Selon le président de l’organisation, André Guy, cet investissement majeur permettra non seulement d’améliorer les services offerts à la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, mais aussi de renforcer l’attractivité et la rétention du personnel de la santé.

Le Radiothon vise aujourd’hui à récolter 175 000 $. Comme chaque année, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine collabore avec la station locale Planète afin de promouvoir l’initiative et inciter la population à faire un don.

La journée de l’événement, un kiosque est installé dans le centre d’achat de Dolbeau-Mistassini pour recueillir les dons en personne, de 9 h à 17 h. Des cueillettes ont également été effectuées par les Chevaliers de Colomb ainsi que le Club optimiste dans certaines rues ciblées.

En nouveauté, des boîtes de dons seront installées dans les municipalités de la MRC, à l’exception Dolbeau-Mistassini et Normandin.

Dans le cadre de cette campagne, la co-présidence d’honneur a été confiée à Émilie Gaudreault, présidente et co-propriétaire chez Délices du Lac-Saint-Jean, et le docteur Christian Ménard, chirurgien à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Le montant total amassé sera dévoilé en fin de journée.

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