Dolbeau-Mistassini enclenche la reconstruction de la rue Lavoie

Le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini a donné le coup d’envoi, lors de sa plus récente séance, au projet d’aménagement d’infrastructures dans le secteur industriel de la rue Lavoie.

Plus précisément, ce projet prévoit doter le secteur de services d’eau, d’égout sanitaire, de drainage par fossé et d’asphaltage. Après concertation avec les propriétaires, la Ville a retenu ce scénario de desserte en infrastructures totalisant 2,7 M$.

Sur les coûts prévus du projet, les propriétaires débourseront un montant estimé à 931 680 $. La contribution maximale de la ville a été établie à 1,8 M$ pour soutenir ce secteur industriel.

« Actuellement, il n’y a pas de service sur la rue Lavoie. Cette rue existe depuis une cinquantaine d’années. Il s’est ajouté des entreprises assez majeures, dont l’entrepôt de Home Hardware, Transport Doucet et Construction Domi. Ce sont plusieurs entrepreneurs dynamiques. Ils avaient raison de nous rencontrer. On a enclenché le processus. Normalement, en 2026, c’est le début des travaux. On va compléter ça en 2027 avec l’asphaltage », indique le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rousseau.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus ont autorisé l’octroi d’un mandat de 41 391 $ pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre du projet de reconstruction de la rue Lavoie.

Rappelons que la desserte en infrastructures du secteur industriel de la rue Lavoie figure dans le plan triennal d’immobilisations (PTI) 2026-2028. Les infrastructures souterraines et celles en traitement des eaux représentaient à elles seules 81 % des investissements bruts.