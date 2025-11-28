L’OVN célèbre Noël entre classiques et cinéma

À l’occasion de ses concerts de Noël, l’Orchestre à vents de Normandin (OVN) invite le public à un voyage musical entre grands classiques et œuvres inspirées des univers cinématographique et traditionnel, les 6 et 7 décembre.

Les concerts de Noël sont une tradition bien ancrée à l’OVN depuis sa fondation.

« Ça nous permet vraiment de nous mettre dans l’ambiance des Fêtes et aussi de perpétuer notre culture québécoise musicale, dit le directeur musical et artistique Olivier Fontaine. Outre l’aspect religieux de Noël, c’est quand même une fête où on se rassemble, où on voit notre famille, où on peut voyager, où on est avec nos êtres chers. Par notre musique, c’est un peu ça qu’on recherche aussi. Rassembler les gens. »

Au cours des quatre dernières années, l’OVN a opté pour des collaborations avec des chorales ou des troupes de danse. Cette fois, l’ensemble musical a décidé de revenir à l’essentiel, en mettant à l’honneur la musique orchestrale, accompagnée de chanteurs solistes.

Les amateurs de musique festive seront comblés par le retour de grands classiques tels que Cantique de Noël et Il est né le divin enfant. À tout ça s’ajoute des œuvres inspirées de l’univers cinématographique telles que L’Étrange Noël de Monsieur Jack ainsi que Noël à Poudlard.

Ce n’est pas tout. « On aura aussi cette année un conte de Noël musical qui va être lu avec l’orchestre. C’est la première fois qu’on fait ça. Pour les jeunes, ça leur permet d’écouter cette magie de Noël qui va être créée », mentionne Olivier Fontaine.

Une quarantaine de musiciens de l’OVN seront sur la scène.

Deux représentations sont au calendrier, soit le 6 décembre à l’église Saint-Michel de Mistassini ainsi que le 7 décembre à l’église de Saint-Prime.

« On essaie de se promener pour permettre à toute la population de venir nous rencontrer. On ne fait pas seulement de la musique à Normandin, mais un peu partout dans notre région », indique le directeur musical et artistique.

Les concerts, qui débuteront à 14 h, sont offerts à un public de tous les âges. Il est possible de réserver ses billets en ligne.