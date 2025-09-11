Un nouveau tronçon cyclable à Péribonka

Un nouveau tronçon du circuit de la Véloroute des Bleuets sera aménagé à Péribonka d’ici le printemps prochain dans le cadre du plan de gestion des infrastructures cyclables.

Il s’agit de la portion qui relie le village à la rivière Moreau. Le parcours actuel est situé aux abords de la route régionale, tandis que le nouveau tronçon d’une distance de deux kilomètres longera le camping municipal pour rejoindre le cours d’eau. Les travaux, d'une somme de 700 000 $, ont débuté et devraient être finalisés pour le lancement de la prochaine saison de la Véloroute des Bleuets.

En parallèle, la traverse du pont de la rivière Moreau sera améliorée grâce à l’aménagement d’une piste cyclable multifonctionnelle, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La bonification des infrastructures cyclables de la Véloroute des Bleuets, amorcée il y a quelques années, a pour but premier de renforcer la sécurité des cyclistes. Le plan vise aussi à encourager l’attractivité du circuit cyclable et d'en assurer la pérennité.

« On a voulu répondre à la demande des usagers qui considèrent que rouler au bord de la route 169 ou traverser la route 169 est dangereux », indique le directeur général de l’organisme, David Lecointre.

« La MRC de Maria-Chapdelaine est celle autour du Lac-Saint-Jean où on avait le plus de kilomètres encore en bordure de route 169. Il y avait des tronçons à faire à Péribonka, Albanel, Dolbeau-Mistassini et Normandin », complète-t-il.

Plusieurs projets ont été réalisés jusqu’à présent sur le territoire. L’an dernier, une section cyclable de six kilomètres a été revampée, de Sainte-Jeanne-d’Arc à Péribonka (jusqu’à la rivière Moreau).

Pour sa part, Tourisme Péribonka perçoit les travaux actuels d’un bon œil. « Ça répond à la demande au niveau touristique. Les utilisateurs voulaient avoir un tronçon en forêt », dit le coordonnateur David Larouche.

Péribonka représente une destination populaire auprès de la clientèle de la Véloroute. « On est la porte d’entrée de la MRC. Le panorama représente un gros avantage. Les touristes veulent voir le lac Saint-Jean. Du côté de la MRC de Maria-Chapdelaine, il y a seulement à Péribonka qu’on peut le voir. »

Sans avoir en main les statistiques officielles de la saison estivale, David Larouche peut tout de même affirmer que les infrastructures cyclables du secteur ont été largement fréquentées. « Je vois beaucoup plus d’Européens qu’avant. J’ai vu des Hongrois et des Allemands. Ça commence à être de plus en plus international », remarque-t-il.

De plus, la navette maritime reliant le parc national de la Pointe-Taillon au village de Péribonka a connu une hausse d’achalandage avec 450 utilisateurs supplémentaire au cours de l’été.