La transformation des ressources au cœur d’un colloque

Inspirer les entreprises à transformer les ressources naturelles sur le territoire: voici la mission que s’est donnée la MRC de Maria-Chapdelaine avec son tout premier colloque en santé nordique, qui se tiendra le 28 octobre prochain.

Il y a près d’un an, la MRC de Maria-Chapdelaine a lancé officiellement le projet Santé Nordique. Le but? Encourager la valorisation des ressources naturelles en impliquant les entreprises d’ici.

« On est la seule MRC à avoir trois usines de bleuets sur le territoire. On a développé une expertise de congeler notre bleuet et de l’exporter. On a trouvé des marchés. Actuellement, le marché mondial est pas mal saturé. Il faut trouver des nouvelles voies pour valoriser nos bleuets », explique Virginie St-Pierre, conseillère en développement industriel à la MRC.

« Il faut créer des produits de la cosmétologie, de santé naturelle et d’agroalimentaire. Il faut amener nos entreprises à plus développer et à plus transformer les ressources naturelles, que ce soit la camerise, la canneberge ou le bleuet », poursuit-elle, en précisant que la MRC de Maria-Chapdelaine est la seule au Saguenay–Lac-Saint-Jean à produire de la canneberge.

D’un côté, les ressources agricoles regorgent de potentiel; de l’autre, celles qui sont issues des forêts ne sont pas à négliger. Par exemple, Labrador Production à Girardville récupère les têtes d’épinette noire, une fois les coupes forestières effectuées, afin de fabriquer des huiles essentielles, illustre Virginie St-Pierre.

À travers l’initiative Santé Nordique, l’organisation territoriale souhaite amener les différents moteurs économiques à un plus haut niveau. C’est pour cette raison qu’elle organise un colloque, en octobre prochain. L’événement mettra en lumière les opportunités offertes, les avenues prometteuses et les perspectives des marchés. Entrepreneurs, chercheurs, élus et partenaires sont invités à prendre part à cette journée.

L’activité phare du colloque est sans contredit la conférence du directeur général du Groupe Biolandes, Philippe Coutière. C’est d’ailleurs cette entreprise française qui a mis la main sur Labrador Production. L’homme d’affaires fera une présentation de l’industrie des extraits naturels et ses applications.

Conférences, panel, présentation, réseautage : une programmation variée attend les participants au Complexe Saint-Jean de Dolbeau-Mistassini.

Jusqu’à présent, le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, observe un intérêt de la part des acteurs du milieu.

« On parle beaucoup de diversification, de deuxième et de troisième transformation. C’est un discours qui est dans l’air depuis très longtemps. On s’en vient avec quelque chose de plus en plus concret, affirme-t-il. Il y a des entrepreneurs qui veulent investir et travailler avec des bioproduits (des produits fabriqués à partir de résidus ou de sous-produits qui viennent de l’agriculture ou de la forêt). Il y a une vraie volonté de s’investir là-dedans. Pour nous, c’est super intéressant. Il faut se réinventer. »

Ce n’est pas tout. Le projet Santé Nordique poursuit ses actions. Virginie St-Pierre désire bonifier le site Web en réunissant au même endroit les terrains à vendre et à louer pour attirer les entreprises.

« On fait beaucoup de travail. On fait beaucoup de bruit autour de notre positionnement. On est sûr qu’il va avoir des entreprises qui vont lever leur main. Il faut se préparer », termine-t-elle.