Le nouveau joyau de Péribonka

C’était l’inauguration de l’Oasis et Spa du Capitaine hier à Péribonka. Pour les propriétaires Marie-André Girard et son mari Dany Tremblay, c’est l’aboutissement d’un rêve à 1,2 M$. Et ce rêve, il ne manquera pas de faire rêver les autres.

Sur un site des plus enchanteurs en bordure d’un bras de la rivière Péribonka, l’Oasis et Spa du Capitaine dispose de trois bains à remous, de trois saunas chauds, de deux saunas finlandais, d’un bain hammam à l’eucalyptus équipé d’une salle d’exfoliation et de trois douches froides, d’une salle de massothérapie et d’une autre destinée aux soins esthétiques ainsi que de plusieurs aires de repos intérieures et extérieures munies d’un foyer au bois.

Excursions de pêche

L’Oasis et Spa du Capitaine trouve son unicité dans la richesse de son offre, qui inclue également un volet de pêche dirigé par Dany Girard.

Fort de sa longue expérience sur le lac Saint-Jean ainsi que d’une accréditation de guide de pêche, celui que l’on surnomme le « capitaine Dan » propose aux clients d’aller lancer leur ligne à l’eau sur le Piékouagmi.

« Quand nous avons imaginé l’Oasis et Spa du Capitaine, rappelle Marie-André Girard, notre ambition était claire: créer un lieu unique où on peut pêcher le matin et se détendre dans les sources thermales l’après-midi. »

De plus, pour ceux qui souhaiteraient s’exercer à la pêcher sans toutefois quitter l’Oasis et Spa du Capitaine, un petit lac ensemencé de truites sera bientôt accessible directement sur le site.

Hébergement

Car une journée n’est parfois pas assez, l’Oasis et Spa du Capitaine dispose aussi d’une offre d’hébergement en nature composée de trois yourtes et d’un chalet, pour une capacité maximale de 24 personnes.

Deux des yourtes peuvent accueillir jusqu’à six personnes, tandis que quatre peuvent dormir dans la troisième, de plus petite taille. Le chalet peut quant à lui héberger de six à huit personnes.

Un besoin dans le haut du lac

Selon Marie-André Girard, le haut du lac Saint-Jean était mal desservi relativement à ce type de services, la plus proche alternative se trouvant à 1h15 de là.

Elle ajoute que « de plus en plus, les gens ont besoin de se ressourcer. Ils ont à cœur de prendre soin d’eux, et c’est d’autant plus vrai depuis la COVID. Avec Oasis et Spa du Capitaine, on vient couvrir toute Alma jusqu’à Dolbeau, mais on veut aussi attirer du monde de Saguenay et de tout le Québec. »

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, également présent à titre de préfet suppléant de la MRC de Maria-Chapdelaine, affirme qu’il s’agit « d’un projet très porteur qui reflète le dynamise et la capacité d’innovation présents sur le territoire de la MRC. C’est pour ça que nous avons offert notre appui au projet dès ses débuts, notamment par le biais de l’accompagnement exemplaire de Christian Hudon et d’un soutien financier.

Quatre personnes sont actuellement à l’emploi de l’Oasis et Spa et Capitaine. L’ouverture officielle est prévue pour le 16 juillet, mais il est déjà possible de réserver au www.oasisetspaducapitaine.com.