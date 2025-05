Une nouvelle saison bien entamée pour le circuit de Gerrytown

À peine la poussière est-elle retombée qu’à Girardville, la piste de motocross Gerrytown a déjà connu deux belles journées d’ouverture au courant du mois de mai.

Le propriétaire du circuit, Dave Boucher, affirme que la saison 2025 s’annonce pour être en continuité avec celle de l’an dernier, sans grands bouleversements, mais avec toujours autant de passion.

« On compte encore sur les mêmes membres réguliers, et nous n’avons pas vraiment de travaux majeurs de prévus », indique-t-il. Seuls des travaux d’entretien courant et quelques ajustements mineurs sont envisagés.

Avec environ une quinzaine de membres assidus, le circuit bénéficie d’une clientèle fidèle. Le circuit attire aussi des pilotes occasionnels venus de partout dans le haut du Lac-Saint-Jean.

« On est la seule piste de motocross dans le secteur, alors ça amène du monde », rappelle M. Boucher. Les autres circuits de la région se trouvent à Desbiens et à Alma, ce qui fait de Gerrytown un pôle incontournable pour les amateurs locaux.

Le début de saison est traditionnellement la période la plus achalandée.

« Les gens ont hâte de rouler, et dès que nous ouvrons, ils sont plusieurs à venir. »

Cette effervescence diminue généralement après quelques semaines, avant de reprendre juste avant le grand événement annuel, la course du 23 août. Ce rendez-vous est crucial pour le circuit.

« On attend une grosse centaine de coureurs de partout dans la région et même d’ailleurs au Québec dans les circuits de compétition plus élevés », précise M. Boucher.

En plus d’être un moment fort pour les amateurs, cette fin de semaine est importante financièrement pour l’organisation, dont le rôle est d’assurer le bon fonctionnement des installations durant l’été.

D’autres activités pourraient s’ajouter en cours de saison selon les opportunités et l’intérêt des membres.