L’ancien chef de gang des Satan’s Guards, Steeve Doucet, est décédé

L’ancien chef de gang des Satan’s Guards affiliés aux Hells Angels au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Steeve « Le Bee » Doucet est décédé à l’âge de 67 ans dimanche.

C’est sa fille Laurie Doucet qui en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, rapporte Radio-Canada. Originaire de Normandin, au Lac-Saint-Jean, Steeve Doucet a été une figure prédominante dans le trafic de stupéfiants de la région. Son arrestation, qui s’est déroulée le 15 avril 2009, s’inscrit dans le cadre de l’opération SharQC. Rappelons que cette opération policière majeure, menée conjointement par la Sûreté du Québec (SQ), la Gendarmerie royale et différentes escouades policières régionales, ciblait les groupes de motards criminels québécois. Au total, ce sont 156 mandats d’arrestations qui ont été émis contre des membres et des personnes associés aux groupes de motards criminalisés. L’ex-chef de gang a été accusé de 22 meurtres, mais ce n’est que quelques années plus tard, en 2015, qu’il fut reconnu coupable d’une accusation réduite de complot pour meurtre avec 17 co-accusés, lors de l’annulation du procès des Hells.