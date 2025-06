Un homme de 49 ans porté disparu à Roberval

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population pour retrouver Ismaël Gaudreault‑Simard, 49 ans, originaire de Roberval, porté disparu depuis le 27 juin dernier.

Selon les autorités, M. Gaudreault‑Simard a été aperçu pour la dernière fois dans la journée du 27 juin dans un commerce du boulevard Sacré-Cœur à Saint‑Félicien. Il pourrait circuler à bord d’une Honda Civic blanche, modèle 2010, immatriculée Z42 ZAE.

Il mesure 5’11po, pèse environ 245lbs, a les cheveux noirs et bruns, porte la barbe, et il pourrait porter un collier cervical et une chaine en or dans le cou.

Il portait un chandail à manches courtes, des pantalons courts camouflage, ainsi que des espadrilles grises et blanches.

Toute personne qui apercevrait Ismaël Gaudreault-Simard est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.