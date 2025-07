La construction du prochain bloc opératoire va bon train

Le futur bloc opératoire de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini a une grande partie de ses travaux d’effectués et devrait être complété d’ici décembre 2025.

Malgré certains imprévus ayant repoussé la date d’échéance, le nouveau bloc opératoire devrait être complété durant la période des fêtes et disponible aux usagers pour le printemps 2026. Les travaux débutés depuis 2023 progressent selon l’échéancier prévu, explique le directeur adjoint de proximité pour le réseau local de services (RLS) Maria-Chapdelaine du CIUSS, Christian Laprise. « Le chantier roule rondement et on est heureux de voir ses avancées, on a environ 70% des travaux réalisés à l’heure actuelle. Il reste à compléter le revêtement extérieur, et les travailleurs sont aussi concentrés sur les travaux à l’intérieur. Ils travaillent également à construire la passerelle entre la nouvelle bâtisse et l’hôpital. »

Une mise aux normes

Le bloc opératoire est un projet piloté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Société québécoise des infrastructures (SQI) et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS). Son budget était évalué à 70,3 millions de dollars en investissements afin qu’il puisse voir le jour. M. Laprise indique qu’il est difficile de savoir où ils en sont rendus au niveau du budget, mais qu’un suivi très rigoureux de l’équipe est en place et que plus d’informations seront possibles vers la fin des travaux.

Le nouveau bâtiment a pour mission d’offrir aux patients des soins de qualité dans un espace plus moderne, fonctionnel et chaleureux. Différents services seront offerts tels que la chirurgie générale, la gynécologie, l’obstétrique, l’endoscopie digestive, la bronchoscopie et les chirurgies mineures.

Pour le directeur adjoint des activités chirurgicales pour le CIUSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Gagnon, ces espaces permettront également d’offrir un quotidien plus sain et agréable aux membres du personnel, comparativement à ceux actuellement prenant place au sous-sol de l’hôpital. « Travailler toute une carrière dans un sous-sol sans aucune fenêtre, ça peut être exigeant, donc l’environnement va être plus agréable pour les employés aussi. Avoir de nombreuses fenêtres et de l’équipement neuf à la fine pointe de la technologie va être stimulant et va grandement améliorer la qualité de vie de nos équipes », dit-il.

Des ressources de plus ont également été ajoutées, soit des techniciens à l’entretien ménager ainsi qu’un préposé à l’unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Garder une offre de soins régionale

Aux CIUSS, le projet est également une façon de continuer à offrir aux gens de la MRC de Maria-Chapdelaine des services de proximité, chez eux. « Ça vient maintenir l’offre de soins du côté de Dolbeau. On aurait été rapidement devant un mur avec les anciens locaux, dû à toutes les nouvelles exigences et on espère également que les nouvelles installations motiveront la main d’œuvre à rester ici. La rétention des employés est une priorité », explique encore François Gagnon.

Un autre projet de bloc opératoire verra bientôt le jour à Chicoutimi afin d’ajouter une offre complémentaire dans les services du CIUSS Saguenay–Lac-Saint-Jean et non pour faire compétition, précise M. Gagnon.