Une centaine de nageurs attendus au Marathon du Lac-à-Jim 

Le Marathon du Lac-à-Jim sera de retour le 19 juillet prochain, à Saint-Thomas-Didyme, attirant à nouveau une centaine de nageurs de partout au Québec. Inscrit au circuit de Natation Québec, l’évènement fait rayonner la région bien au-delà de ses frontières, malgré son éloignement des grands centres.

« On s’attend à des chiffres similaires aux dernières années, affirme Gabrielle Trottier, membre du comité organisateur. Le fait d’être une épreuve officielle de Natation Québec aide énormément à attirer des nageurs provenant de partout dans la province. »

Les participants pourront s’élancer dans l’une des cinq distances proposées, soit le 1 km, 2 km, 5 km, le 10 km solo ou encore le 10 km en relais. Il s’Agit des mêmes épreuves des dernières années, qui ont connu beaucoup de succès.

Bénévolat difficile

Au-delà de la compétition, l’organisation promet une atmosphère chaleureuse et conviviale. Jeux gonflables, dîner hot-dogs et chansonnier en soirée sont au programme pour animer la journée.

« On garde ça simple, mais on veut que les gens passent un bon moment. On doit composer avec une réalité difficile côté bénévolat, mais heureusement, on a une équipe fidèle et passionnée », souligne Mme Trottier, en lançant un appel à tous ceux qui souhaiteraient s’impliquer.

En effet, avec les bénévoles qui se font plutôt rare, les organisateurs de l’évènement préfère garder les activités à leur stricte minimum afin de pouvoir offrir une journée mémorable aux gens présents.

Le public est également invité à venir encourager les nageurs.

« C’est un très beau spectacle, et c’est une chance d’avoir un événement de cette envergure ici, chez nous. »

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 17 juillet, mais il sera aussi possible de s’inscrire sur place le jour même, moyennant des frais supplémentaires.