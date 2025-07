Une dernière journée pour toute la famille au Farwest’ival

La municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc vibre encore aujourd’hui au rythme du Farwest’ival, qui vit sa dernière journée d’activités ce dimanche 13 juillet, au Domaine du Ranch.

L’événement, qui célèbre cette année sa cinquième édition, a débuté vendredi dernier avec une programmation bien garnie mêlant musique country, compétitions équestres et activités familiales. Axé sur la culture western et les sports équestres, le festival attire chaque année des milliers de visiteurs.

Parmi les moments forts, des prestations musicales de Yoan Garneau, des Mountain Daisies, de The Whiskeys et de jeunes artistes de la relève comme Sandrine Hébert et Vince Lemire ont enflammé la scène. Le volet équestre n’a pas été en reste, avec les compétitions de gymkhana qui se poursuivent encore ce dimanche.

La journée de clôture met l’accent sur la famille, avec de l’animation pour les enfants, des jeux gonflables, un spectacle de magie et la présence de la troupe Les Fous du Roi.