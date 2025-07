Une nouvelle pièce du Théyâtre du bien beau encore plus déjantée que les précédentes

Exils et sentiments, la prochaine pièce du Théyâtre du bien beau qui sera présentée à partir du 15 juillet à Dolbeau-Mistassini, sera encore plus déjantée que les précédentes. « C’est notre plus grosse production et en termes de niaiseries, on repousse les limites », lance Simon Trottier.

L’humoriste et son comparse Mat Lévesque ont en effet imaginé une histoire qui fera voyager les spectateurs dans le temps. Grâce à trois scènes différentes, ils interpréteront un couple homosexuel à des époques différentes, soit le passé, le présent et le futur.

Ce couple se retrouvera sans prendre de l’âge en 1917, aux environs de 2030 et en 2150.

« En 1917, on est des déserteurs et on y va à fond avec les discours rétrogrades qui entouraient les homosexuels, indique Simon Trottier. On ne fait pas de demi-mesures et on dépeint la réalité à l’époque. »

L’humoriste estime aussi qu’il y a un rapprochement à faire avec le contexte actuel.

« C’est plus engagé parce que le couple tente d’échapper à la guerre. C’est un aspect qui colle à notre époque moderne, alors que c’est tendu politiquement parlant. Mais après ça, ça dérape assez rapidement. Il y a de la ''joke de bizoune'' pour contrecarrer cet engagement aux pieds carrés. »

Le présent reste la trame principale de la pièce selon lui, tandis que Mat Lévesque ajoute qu’ils se sont bien amusés en ce qui touche le futur.

Un côté postapocalyptique

« En 2150, on ne vit plus dans des maisons et il y a un côté postapocalyptique. On s’est vraiment laissé aller. Je pense que le fond, la pièce a vraiment un beau message, mais c’est complètement déjanté. C’est du théâtre alternatif, émergeant et punk rock. C’est notre univers et on l’assume. »

Chose certaine, depuis sa création il y a 4 ans, le Théyâtre du bien beau s’est construit un public fidèle. Près de 50% des billets disponibles en ligne avaient déjà trouvé preneurs lors de cet entretien avec les deux humoristes.

« C’est notre meilleure prévente depuis 4 ans, souligne Mat Lévesque. On est très contents de voir que les gens embarquent, année après année. On a vraiment un support de la population. Les gens sont derrière nous et ça nous fait travailler chez nous. On s’en fait déjà parler et ce n’est pas encore commencé. »

Produits dérivés

Des produits dérivés ont aussi été développés par le duo d’humoristes pour renforcer ce lien avec la communauté et seront en vente lors des représentations.

« On a fait imprimer les anciennes affiches de nos spectacles et on va pouvoir les autographier pour les spectateurs. On aura aussi des macarons à l’effigie du Théyâtre du bien beau. On a également prévu le lancement d’une bière, La bien bière, en collaboration avec le Coureur des bois. Un 5 à 7 de lancement aura lieu bientôt. »

Simon Trottier et Mat Lévesque monteront sur scène les mardis, mercredis et jeudis, à 20 h, au Club de l’amitié de Dolbeau-Mistassini, à compter du 15 juillet. Les représentations vont s’étaler sur six semaines.

Les billets pour assister à la pièce Exils et sentiments au coût de 35 $ sont en vente sur lepointdevente.com. Il est aussi possible de se présenter sur place le soir même et d’entrer pour 40$.