Réorganisation majeure à l’administration du Club de golf de Dolbeau-Mistassini 

Le Club de golf de Dolbeau-Mistassini entame un important virage organisationnel. À la présidence du conseil d’administration, Maxim Tremblay a récemment succédé à Julie Besson, amorçant ainsi une vaste réorganisation interne. Parmi les changements notables, le poste de directeur général a été transformé pour devenir celui de directeur des opérations, désormais occupé par un nouveau visage au sein de l’équipe.

« Julie avait plusieurs autres engagements et elle a souhaité prendre du recul. J’ai donc accepté de prendre la relève, mais elle demeure impliquée au sein du conseil », explique M. Tremblay.

Ce dernier avait joint le conseil d’administration du club plus tôt cette année seulement, mais il compte plus de 20 ans d’expérience comme golfeur.

Dès son entrée en poste, le nouveau président a supervisé plusieurs changements importants, dont l’embauche d’un nouveau responsable des terrains, Jonathan Claveau, et la révision du poste de direction générale.

Le contrat du directeur général en poste, Sylvain Paquette, a été rompu d’un commun accord.

« Sa vision ne correspondait pas à celle de l’organisation », précise M. Tremblay. Le poste a été redéfini sous l’appellation de directeur des opérations, avec des responsabilités axées sur l’administration, la boutique et la restauration. Dave Lamontagne, un ancien du club, a été choisi pour occuper ce rôle. La gestion des terrains est désormais confiée au surintendant en place.

En douceur

Malgré l’ampleur de ces changements, la transition s’est déroulée sans problème, et ce, malgré le fait qu’ils surviennent en pleine saison.

« Tout s’est fait de belle façon. Les activités se poursuivent normalement et l’ambiance demeure excellente », se réjouit le président, soulignant l’appui et l’implication des membres dans cette phase de renouveau.

Du côté de la vision à long terme, la nouvelle administration souhaite rehausser la qualité du parcours, notamment en augmentant la vitesse des verts.

« On veut amener notre terrain à un autre niveau pour améliorer l’expérience des golfeurs. On sent déjà une amélioration cette saison. »

Le développement de la relève figure également parmi les priorités, avec l’ambition de relancer un club junior structuré. Un partenariat avec l’école secondaire locale et l’arrivée d’un nouveau coach viennent appuyer cette volonté.