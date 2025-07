Des dépotoirs à ciel ouvert à Dolbeau-Mistassini

La ville de Dolbeau-Mistassini est aux prises avec des dépotoirs à ciel ouvert sur son territoire. Il suffit de se promener un peu partout, sur des chemins secondaires, ou en forêt, pour tomber sur des détritus et des amas déchets, laissés là au fil du temps.

La définition des dépotoirs à ciel ouvert comporte tout lieu d’élimination de déchets sur le sol par un citoyen, et qui n’est pas conforme aux normes prévues selon les exigences de propreté, et le respect de l’environnement.

Ces sites, résultats de la loi du moindre effort, s’expliquent, selon le maire de Dolbeau-Mistassini André Guy, par le fait que certains citoyens refusent de parcourir la distance entre le lieu de leur résidence et l’écocentre le plus proche. « Les endroits où on retrouve les amas de déchets sont ceux où il n’y a pas d’écocentres à proximité, comme à Vauvert par exemple. Ce sont des secteurs où le plus proche écocentre est ici, à Dolbeau, et c’est un territoire très dense au point de vue de la population. On s’aperçoit que si un écocentre est à plus de 15 kilomètres, quand tu dépasses ça, certaines personnes commencent à se débarrasser de leurs déchets de manières inappropriées » dit-il.

Plusieurs pistes de solutions sont donc étudiées par la ville actuellement pour tenter de résoudre ce problème persistant. « On a augmenté le nombre de conteneurs au centre touristique Vauvert, et on va faire en sorte de pouvoir construire un écocentre entre Saint-Augustin et Péribonka d’ici cet automne pour desservir le secteur », explique M. Guy.

Un besoin d’action

Dans les deux dernières années, seulement quatre déclarations, des plaintes à la suite de découvertes de sites d’amas d’ordures, auraient été formulées au Service des travaux publics. Un site de déchets a aussi été repéré dans le centre de Dolbeau-Mistassini récemment et semble y être depuis un bon moment. Porté à l’attention du maire, celui-ci croit qu’il aurait effectivement dû être mis en lumière plus tôt. « En tant que ville, on prend les moyens nécessaires pour aller ramasser les déchets quand ils sont découverts. Si on laisse ça là, c’est comme si on transmettait comme message que c’est acceptable de laisser des déchets un peu partout. Les citoyens doivent les déclarer aussi. Mes inspecteurs municipaux en ont gros à couvrir et ne peuvent pas tout cibler, ça prend beaucoup de ressources, on ne peut pas tout voir. »

Pour ceux qui aperçoivent un type de dépotoirs à ciel ouvert, il est possible de le signaler aux bureaux du Service des travaux publics de Dolbeau-Mistassini sur le Boulevard Vézina.