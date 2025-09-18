Trium Médias recherche un comptable





Tu maîtrises le cycle comptable comme ta playlist Spotify préférée ?

Tu sais jongler avec les subventions sans perdre le rythme ?

Tu crois que les chiffres ont du cœur et que la mission compte autant que le bilan ?

Ce que nous cherchons :

Une personne rigoureuse, curieuse et motivée, avec une solide expérience en comptabilité, mais surtout, avec le souci de contribuer à quelque chose de plus grand qu’un tableau Excel bien balancé.

On est une entreprise qui œuvre dans le domaine des médias, où les idées fusent, les projets bougent, et l’équipe carbure à la créativité (et au bon café).

Ton quotidien ressemblera à ça :

- Gérer le cycle comptable complet (rien de moins, on aime les pros!)

- Préparer les demandes de subventions et assurer le suivi (expérience essentielle)

- Participer à la production des états financiers périodiques et de fin d’année

- Assurer une saine gestion des comptes clients et fournisseurs

- Collaborer avec l’équipe de direction pour fournir les infos financières nécessaires à la prise de décision

- Contribuer à l’amélioration continue des processus

Ton profil :

- 5 à 10 ans d’expérience en comptabilité

- Formation collégiale (technique)en comptabilité (ou équivalent)

- Maîtrise du cycle comptable complet

- À l’aise avec les subventions et leurs (nombreux) formulaires

- Sens de l’organisation, rigueur, autonomie

- Un vrai esprit d’équipe et une envie de faire partie d’un projet de mission

Nous t’offrons :

- Un poste à temps plein (35h/semaine) avec de la flexibilité

- Une équipe dynamique et humaine

- Un programme bien-être (compte bonheur) ainsi qu’un REER collectif

- Une formule hybride du lundi au vendredi (35 h) combinant télétravail et présence au bureau

(2 jours obligatoires ).

Tu te reconnais dans ce poste ?

Fais-nous parvenir ton CV

(et si tu veux te démarquer, une petite note nous disant pourquoi ce poste te parle!)

[email protected]