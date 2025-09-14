Première édition réussie pour le Show de Garage à Dolbeau-Mistassini

La première édition du Show de Garage a fait salle comble samedi soir, le 13 septembre, alors que 350 spectateurs se sont rassemblés dans une ambiance survoltée pour assister à ce nouveau rendez-vous musical 100 % rock.

Présenté dans les établissements de Location d’Outils LDS et Jean Dumas Ford, l’évènement a mis en vedette trois formations, Big Shiny Show, Salut Bob Gorgée (hommage à Bob Bissonnette) et Hells Bells Québec (hommage à AC/DC). Les trois groupes ont été tenus secret jusqu’au moment où ils ont monté sur scène, suivant ainsi le concept de show mystère.

Selon Guillaume Pétrin, co-organisateur du spectacle, l’enthousiasme des festivaliers ne faisait aucun doute.

« Les commentaires sont unanimes, tout le monde a adoré le show. On le voit encore aujourd’hui sur la page Facebook, les gens en parlent énormément », souligne-t-il.

Les billets, qui se sont envolés en à peine deux semaines, témoignent de l’attente du public.

« D’avoir vendu les billets aussi rapidement, ça confirme que les gens attendaient des shows, et ç’a paru hier soir. Il y avait une belle ambiance, le monde dansait, chantait, s’amusait, souriait. »

Un évènement bénéfice

Le Show de Garage n’était pas seulement une fête rock, il avait aussi un objectif communautaire. Les profits seront remis à parts égales à trois organismes de la région, soit le Cépage en fête, la Coopérative Vox-Populi et le Centre de ressources pour hommes Optimum. Le montant total amassé reste à confirmer.

Déjà une suite prévue

Fort de ce premier succès, les organisateurs annoncent déjà un retour de l’évènement.

« On sera de retour dans deux ans. Là, on va laisser retomber la poussière et se réunir cette semaine pour faire les bilans. Ce que je peux dire, c’est qu’on tient un concept solide, qu’on va continuer de peaufiner pour la prochaine édition. »

Cette première édition, montée en seulement trois mois, laisse entrevoir un avenir prometteur pour ce rendez-vous musical qui pourrait bien devenir un incontournable à Dolbeau-Mistassini.