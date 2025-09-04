La Garnotte des Bleuets revient pour une deuxième édition à Dolbeau-Mistassini 

Le vélo de gravel sera de nouveau à l’honneur le 6 septembre prochain avec la tenue de la deuxième édition de La Garnotte des Bleuets à Dolbeau-Mistassini. Fort du succès de l’an dernier, l’évènement reprend la route avec une formule similaire qui avait séduit près de 80 participants en 2024.

« On revient pour une deuxième édition à la suite du succès de la première, lance le président de l’évènement, Marc-Olivier Hébert. On garde la formule gagnante, sans grands changements, pour que les participants retrouvent ce qui avait fait le charme de la première édition », explique-t-il.

Le parcours reprendra dans ses grandes lignes celui de l’an dernier, avec une petite section modifiée afin d’offrir de nouveaux points de vue sur la région. Ce changement ajoute un à deux kilomètres supplémentaires au tracé.

Au total, les cyclistes parcourront une boucle de 73 km. Le départ se fera au Hall des Bleuets et se terminera au même endroit. Les participants emprunteront notamment le rang Saint-Jean en direction de la passerelle, avec des haltes prévues au lac Éden et à Saint-Eugène-d’Argentenay.

Une participation en hausse

À une semaine de l’évènement, les organisateurs se réjouissent du taux d’inscription.

« On a déjà 86 inscriptions confirmées et on s’attend à réunir une centaine de cyclistes. L’an dernier, nous étions environ 80. Dans un contexte où de plus en plus d’évènements de vélo de gravel se créent au Québec, ce n’est pas évident d’augmenter la participation, car les cyclistes se partagent entre plusieurs rendez-vous. Donc, voir une hausse cette année, c’est très positif et ça témoigne de la qualité de notre évènement. »

Les inscriptions se terminent officiellement le 1er septembre, mais l’organisation se montrera flexible.

« Après cette date, il suffira de nous contacter directement. On ne refusera probablement personne, même jusqu’à la dernière minute le matin de l’évènement. »

Un défi accessible à tous

Si la Garnotte des Bleuets se veut un beau défi sportif, l’évènement se distingue aussi par son accessibilité.

« Dans la mesure où on est capable de pédaler 70 km en une journée, c’est vraiment ouvert à tout le monde. Mis à part une petite section plus technique, le parcours est très abordable. En plus, ce n’est pas une course, il n’y a pas de chrono, chacun roule à son rythme. »

Une invitation au public

L’évènement souhaite également rassembler la communauté autour du Hall des Bleuets. Le départ sera donné à 10 h et le site sera animé tout au long de la journée.

« Même si vous ne participez pas, on invite les gens à venir encourager les cyclistes au départ et à les féliciter à leur arrivée. Les premiers devraient revenir vers 12 h 30 et d’autres jusqu’à environ 15 h. C’est une belle occasion de participer à l’ambiance », lance M. Hébert.