Une nouvelle ère se prépare au Vieux Moulin

Le Vieux Moulin fait partie du décor de Sainte-Jeanne-d’Arc depuis près de cent ans. Une nouvelle ère se prépare au centre d’interprétation alors que la municipalité souhaite le transformer en OBNL dans le but de développer le site à son plein potentiel.

Situé au cœur du village de Sainte-Jeanne-d’Arc, le Vieux Moulin est ancré dans l’histoire de la communauté. Ce bien classé immeuble patrimonial a été construit en 1938, en bordure de la Petite rivière Péribonka. Au fil des ans, le bâtiment a eu de multiples fonctions, dont la mouture de grains, la production d’électricité, la scierie de bois, le cardage de laine ainsi que la fabrication de bardeaux de cèdre et de casseaux de bleuets. C’est en 1973 que le Vieux Moulin a été racheté et restauré par la Municipalité, ouvrant ses portes au public comme attraction.

Il y a un an, un comité a été formé afin de réfléchir à l’avenir du site touristique. Les membres ont trouvé des pistes pour valoriser le bâtiment. Des panneaux d’interprétation ont été installés lors de la dernière saison estivale pour bonifier la visite pour les touristes.

« Il y avait des indications historiques sur les objets. Certaines étaient écrites à la dactylo. On s’est dit qu’on allait se mettre à jour, sans dénaturer l’endroit. On voulait aller vers une présentation un petit peu plus moderne. On a des chevalets qui expliquent des anecdotes. On a des panneaux d’interprétation qui viennent nous décrire l’histoire », dit Bruno Paradis, agent de développement et des loisirs à Sainte-Jeanne-d’Arc.

Une importante réorganisation de l’espace a été opérée afin de mettre en valeur les installations. En parallèle, une nouvelle image de marque a récemment été lancée.

Vers la création d’un OBNL

Le comité en place a le désir d’amener le centre d’interprétation à un autre niveau avec la création d’un OBNL. « Ultimement, on va être à la recherche de gens qui sont passionnés d’histoire, du tourisme et des finances pour pouvoir construire un bon conseil d’administration pour que ça devienne une entité à part entière. Il va pouvoir aller chercher des leviers financiers différents pour que ça devienne quelque chose de vraiment attrayant pour les gens de l’extérieur et les gens locaux. »

Le conseil d’administration pourrait ainsi propulser le développement du Vieux Moulin, tout en étant appuyé par la Municipalité.

L’amélioration des infrastructures intérieures et extérieures est prévue. Dans le passé, une étude a été réalisée pour repenser l’aménagement paysager du site. « Il y a plein de trucs qu’on veut conserver de cet aménagement, comme des estrades naturelles qu’on aurait en avant du moulin. Il y a déjà eu du théâtre plein air ici », rappelle-t-il.

Certains éléments sont toutefois à retravailler. « Il y avait certains aspects de modernité. On éclatait un peu trop la forme qui ne respectait pas le Vieux Moulin. On veut refaire une étude de paysagement avec l’OBNL, en harmonie avec le lieu. »

Soirées cinéma

Pour le moment, Bruno Paradis planche sur des activités pour animer l’endroit. Une soirée de cinéma en plein air devrait se tenir à l’automne. Ces activités ont été populaires auprès de la communauté en 2024.

« Au premier événement, on a eu 70 personnes. Après ça, ça avait doublé à 150 personnes au deuxième événement. Il y avait des gens de Dolbeau-Mistassini et de Péribonka qui venaient. »