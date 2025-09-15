Une rencontre prévue entre les dirigeants du syndicat Unifor et Domtar

Une rencontre est prévue entre les dirigeants du syndicat Unifor et des membres de la haute direction de Domtar. Une réunion qui aura pour but de faire le point sur l’avenir des usines de Kénogami et de Dolbeau.

En entrevue à Radio-Canada, le directeur québécois d’Unifor, Daniel Cloutier, mentionne être un peu inquiet face à cette situation. Le syndicat se dit toutefois conscient que le marché pour le papier est en décroissance, mais veut établir un plan d’avenir avec Domtar. Mentionnons que la semaine dernière, le député de Jonquière Yannick Gagnon a rencontré l’entreprise et a demandé aux dirigeants de penser à une reconversion pour l’usine de Kénogami. De son côté, M. Cloutier croit que les possibilités sont grandes pour l’entreprise, qui emploie plus de 220 personnes. D’après lui, Domtar est ouvert à une rencontre, sans pour autant qu’une date ne soit fixée à l’heure actuelle.