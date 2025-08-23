Deux motocyclistes blessés à Dolbeau

En fin d’après-midi vendredi, une moto et une automobile sont entrées en collision sur le boulevard Panoramique, à Dolbeau. L’accident est survenu vers 17 h.

D’après les informations fournies par la Sûreté du Québec, la voiture circulait en direction nord lorsqu’elle aurait entrepris un virage à gauche. La manœuvre aurait entraîné un impact avec la motocyclette qui arrivait du côté opposé.

Les deux personnes qui prenaient place sur la moto ont été transportées à l’hôpital. Elles ont subi des blessures jugées sérieuses, mais leur état n’inspire pas de craintes pour leur vie, selon la police.

Un spécialiste en reconstitution d’accidents a été mandaté afin d’analyser la scène et d’éclaircir les circonstances entourant cet événement.