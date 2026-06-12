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Vendredi, 12 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 17 s

Les Québécois invités à soutenir l’achat local ce 12 juin

Le 12 juin 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Journée « Le 12 juin, j’achète un produit québécois» est de retour pour une deuxième édition, sous l’impulsion des Produits du Québec et d’Aliments du Québec. Cette initiative vise à sensibiliser la population à l’importance de privilégier les produits d’ici et à encourager un mouvement collectif en faveur de l’économie locale.

À l’occasion de cette journée, les deux organisations invitent donc les Québécoises et les Québécois à acheter un produit d’ici, à partager leur choix sur les réseaux sociaux et inciter deux autres personnes à faire de même. Les entreprises et commerces de proximité sont également invités à mettre en valeurs les produits du Québec, aussi bien les produits alimentaires que non alimentaires.

« Les produits d'ici, ce ne sont pas que des articles sur une tablette : ce sont des emplois, des familles et des communautés qui font le Québec. Les choisir, c'est reconnaître leur valeur et contribuer à ce que ce savoir-faire continue de fleurir ici. Le 12 juin, nous invitons les Québécois à poser ce geste consciemment et collectivement, pour qu'il devienne naturel. Parce que soutenir nos entreprises et nos communautés, ça commence dans notre panier. », a déclaré   Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« Le 12 juin est une belle occasion de rappeler que chaque achat local contribue à faire vivre nos producteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs et tout un savoir-faire qui nous rassemble. Choisir un aliment d'ici, c'est poser un geste simple, accessible et porteur pour l'ensemble du Québec. », a ajouté Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec.

Lancée en 2025, cette journée s’inspire de l’initiative « Le 12 août, j’achète un livre québécois », qui a su mobiliser la population au fil des années. En s’inscrivant dans cette lignée, les organisateurs espèrent faire du 12 juin un rendez-vous incontournable, appelé à devenir un repère annuel dans les habitudes de consommation des Québécois.

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