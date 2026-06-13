Un relais gourmand s’amène au Centre touristique de Vauvert

Après plus de vingt ans à créer des lieux de rassemblement autour de la table québécoise, Thania Goyette et Louis Bouchard Trudeau, cofondateurs du Pied Bleu et du Renard et la Chouette, annoncent l'ouverture de La Cafet' de Vauvert, un relais gourmand en libre-service niché au cœur du site de Vauvert-sur-le-Lac, à Dolbeau-Mistassini.

Reconnu partout au Québec comme le Roi du Boudin, Louis a vu ses charcuteries primées lors de compétitions internationales en France. Mais au-delà des distinctions, Thania et Louis sont avant tout des bâtisseurs portés par une passion commune pour l'accueil, les rencontres et les projets de territoire.

Du Pied Bleu aux marchés publics de Québec, du Renard et la Chouette aux expériences gourmandes de l'Île Verte, leur fil conducteur est toujours le même : faire de la cuisine un prétexte pour découvrir un territoire et rassembler les gens.

L'esprit du relais

La Cafet' de Vauvert s'inspire de l'esprit des vieux relais et des camps de bûcherons, ces endroits où l'on s'arrête, où l'on mange bien et où l'on repart le ventre plein. Un comptoir généreux, en libre-service, avec des plats faits maison et des produits du terroir jeannois. « Pas de chichis, pas d'attente. Juste de la vraie bouffe, bien faite, dans un cadre entre forêt et lac », disent les propriétaires.

Poulet BBQ, burgers, poutines, poissons de lac, boudin maison, tartares, plats à partager, desserts réconfortants : voici ce qui attend les clients. Tout est préparé maison, servis en libre-service dans un cadre soigné entre forêt, plage et lac.

« Nous voulons créer un endroit où les gens viennent autant pour le paysage que pour l'accueil. Un lieu simple et chaleureux où l'on prend le temps de bien manger, de se retrouver et de profiter de l'été », soutiennent Thania Goyette et Louis Bouchard Trudeau.

Retour aux sources

Ce projet porte une dimension intime pour Louis Bouchard Trudeau. Le Lac-Saint-Jean, c'est là qu'il a passé ses vacances d'enfance, et ce coin de pays ne l'a jamais quitté. La Cafet' de Vauvert est aussi un hommage aux bâtisseurs qui l'ont forgé, à commencer par Cécile Roland-Bouchard (1921–1997), pionnière de la cuisine régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui croyait fermement que sans cuisine régionale, il ne peut exister de cuisine nationale.

Installée entre la forêt, la plage et le lac, La Cafet' est bien plus qu'un restaurant : un véritable lieu de vie où se croisent résidents, touristes, pêcheurs, amateurs de plein air et visiteurs de passage.

Des producteurs d'ici, une cuisine d'ici

Fidèles à leur engagement envers les artisans locaux, Thania et Louis ont constitué un réseau de fournisseurs régionaux soigneusement sélectionnés : Fromagerie Lehmann, Hopera, Gin KM - Distillerie du Fjord, Microbrasserie Le Coureur des Bois et d'autres producteurs du terroir boréal. Chaque assiette, chaque verre raconte le Lac-Saint-Jean.

Soulignons que l’ouverture est prévue le 24 juin.