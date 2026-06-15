SUIVEZ-NOUS

Lundi, 15 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 54s

Les mises en chantier d’habitations au Canada ont reculé en mai

Le 15 juin 2026 — Modifié à 12 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les mises en chantier d’habitations ont connu un recul au Canada au mois de mai. Selon les données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier a diminué de 6 %, passant de 278 380 en avril à 261 377 en mai.

Dans les centres urbains de 10 000 habitants ou plus, le nombre de nouvelles constructions a reculé de 5,2 % sur un an. En mai 2026, 22 633 logements ont été mis en chantier, comparativement à 23 879 pour la même période en 2025.

Le nombre de logements en construction dans les villes de 50 000 habitants ou plus a légèrement progressé, en hausse de 0,9 % sur un mois, pour atteindre 374 662 unités. Par ailleurs, les logements achevés ont bondi de 10,6 % par rapport à avril, totalisant 16 880 logements. En milieu rural, la SCHL estime que le nombre des mises en chantier s’est établi à 14 357 en mai.

Du côté des grandes villes, Montréal se distingue des tendances nationales. Parmi les trois principales régions métropolitaines de recensement (RMR), la métropole québécoise a enregistré une hausse marquée de 18 % des mises en chantier par rapport à mai 2025. Cette progression s’explique principalement par une augmentation des projets de logements collectifs, explique la SCHL.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec investit dans quatre commerces de proximité de la région
Publié à 15h59

Québec investit dans quatre commerces de proximité de la région

Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une aide financière totale de 600 000 $ destinée à soutenir quatre projets dans la région visant à mettre en place un commerce de proximité ou d’en bonifier l’offre. Répartie équitablement, cette enveloppe se traduit par un investissement de 150 000 $ pour chacun des projets retenus dans les ...

LIRE LA SUITE

La FCEI exprime un profond malaise face à la fiscalité municipale
Publié à 15h00

La FCEI exprime un profond malaise face à la fiscalité municipale

À l’occasion des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) tire la sonnette d’alarme concernant la fiscalité municipale. Dans un mémoire présenté, la Fédération affirme que les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec font face à un « profond ...

LIRE LA SUITE

Un soulagement partiel pour l’industrie forestière régionale
Publié le 12 juin 2026

Un soulagement partiel pour l’industrie forestière régionale

L’adoption du projet de loi n°11, jeudi matin à l’Assemblée nationale, suscite des réactions nuancées dans le milieu forestier et économique de la région. Bien que plusieurs saluent des mesures jugées urgentes, des voix s’élèvent pour rappeler que des enjeux persistent. Ce texte législatif vise notamment à alléger le fardeau financier des ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES