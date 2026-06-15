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Lundi, 15 juin 2026

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Temps de lecture : 41s

Érosion de la pointe Langevin

Une rencontre citoyenne avec Rio Tinto prévue à Dolbeau-Mistassini

Le 15 juin 2026 — Modifié à 07 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ligue des propriétaires de Vauvert tiendra une rencontre avec des représentants de Rio Tinto jeudi prochain afin de discuter de l’érosion des berges à la pointe Langevin, à Dolbeau-Mistassini. L’activité prendra la forme d’une rencontre citoyenne ouverte au public, a confirmé le maire de la municipalité, Rémi Rousseau.

Des représentants de la Ville seront également sur place pour échanger avec les résidents concernés par la problématique, rapporte Radio-Canada. Selon le maire, cette rencontre vise notamment à répondre aux nombreuses interrogations de la population, alors que le phénomène d’érosion persiste depuis plusieurs années.

Dans ce dossier, la Ville dit suivre de près les recommandations de la sécurité civile. Cette dernière a d’ailleurs demandé à la municipalité de procéder à différentes analyses, explique le maire.

Initialement prévue à la chapelle de Vauvert, la rencontre devra toutefois être relocalisée en raison de l’incendie survenu vendredi soir dans le bâtiment. Parmi les options envisagées figurent le Centre touristique Vauvert ainsi que l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini.

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