Un succès retentissant pour la 21e édition du Déjeune-don

Le 5 décembre 2025, entre 6 h et 10 h, le bâtiment Jean-Dolbeau de l’école secondaire des Grandes-Rivières a accueilli la 21e édition du Déjeune-don, un événement caritatif devenu incontournable dans la communauté de Dolbeau-Mistassini.

Organisé sous la présidence d’honneur de Pierre Boudreault, cofondateur de l’initiative, cet événement avait pour objectif de soutenir les élèves de l’école en amassant des fonds pour répondre à leurs besoins essentiels.

« Notre objectif avec le Déjeune-don c’est que tous les jeunes soient sur le même pied d’égalité. », a souligné Martin Nadeau, directeur de l’école secondaire des Grandes-Rivières.

Pour participer, la population était invitée à se procurer un billet au coût de 10 $ pour les adultes et 7 $ pour les jeunes de 17 ans et moins, donnant droit à un déjeuner complet. Au total, 1281 billets ont été vendus, permettant de récolter 13 800 $. Il s’agit d’un nouveau record pour l’école de 960 élèves.

« On a servi aux alentours de 1200 déjeuners alors que l’année passée on en avait servi près de 1000. », a raconté Martin Nadeau.

L’intégralité des profits sera versée au fonds d’aide de l’école, qui contribue à répondre à divers besoins des élèves tout au long de l’année, comme l’accès à des services professionnels et aux activités parascolaires, l’achat de vêtements, de lunettes, de matériel scolaire ou encore de repas.

« Au fil des années, le Déjeune-don est devenu un événement bien ancré dans la communauté de Dolbeau-Mistassini et c’est une immense fierté pour moi d’avoir contribué à sa mise en place. 21 ans plus tard, le Déjeune-don a toujours sa place puisque les besoins sont encore bien présents », a souligné Pierre Boudreault.

Une mobilisation impressionnante

Cette année encore, le nombre et la diversité des participants à cet événement attendue dans la communauté de Dolbeau-Mistassini ont impressionné le directeur de l’école alors que des personnes du troisième âge, des jeunes, des familles et beaucoup d’entreprises ont participé avec leurs employés.

« On sent que la communauté nous soutient dans notre mission et c’est très gratifiant. On a des commanditaires pour la nourriture et le café, des entreprises nous fournissent au prix coûtant et plusieurs ont également fait des dons. », a-t-il expliqué.

Ce succès amène toutefois son lot de réflexions aux organisateurs alors que leurs équipes étaient au maximum de leur capacité pendant la tenue de l’événement.

« Sur près de 100 employés, presque tout le monde était là. On a même des retraités de l’école qui sont venus donner un coup de main », a expliqué Martin Nadeau. « On va regarder si l’on ne pourrait pas ouvrir nos portes plus tôt et éviter les files d’attente. », a-t-il ajouté.

Des besoins croissants

Bien que le Déjeune-don connaît un succès grandissant, les besoins des élèves sont en croissance selon le directeur de l’école secondaire.

« D’année en année, on voit que les besoins sont plus grands et parfois les familles hésitent à faire appel à nous. », a-t-il expliqué. « On a une équipe psychosociale qui a le mandat de les joindre pour leur offrir nos services. Le tout se fait dans la confidentialité. », a-t-il conclu.