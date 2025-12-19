Soutien économique et mise en œuvre de projets à Dolbeau-Mistassini

Le conseil municipal de Dolbeau‑Mistassini, tenu le 8 décembre dernier, a été marqué notamment par le soutien économique aux entreprises et la mise en œuvre de divers projets.

Dans le secteur du développement économique, trois entreprises ont pu bénéficier d’une aide financière dans le cadre du Fonds municipal destiné aux entreprises.

« Au niveau de la municipalité, on veut appuyer le plus possible les nouvelles entreprises et même les entreprises existantes qui ont des projets d’agrandissement ou des projets qui vont faire en sorte que leur entreprise progresse. On a créé ce fonds il y a quand même plusieurs années », fait savoir le maire Rémi Rousseau.

En ce sens, l’entreprise Chauffage Yves Gagné a reçu une aide de 4885 $ pour implanter un système complet et optimiser la gestion des clients et des opérations, souligne le premier magistrat.

L’entreprise MED a obtenu une somme de 3425 $ pour optimiser son équipement informatique et numérique. Et puis, Atelier 2RL a eu un montant de 37 500 $ pour acquérir de nouveaux équipements.

En parallèle, la Maison Gourmande, située au centre-ville, a eu un coup de pouce financier pour rénover sa façade.

Trois entreprises ont reçu respectivement 1000 $ dans le cadre du programme optimisation du marketing web, soit Atelier 2 RL, Buffet Michelle et Steph ainsi que MDED.

Projets à venir

Dans le secteur des travaux publics et de l’ingénierie, plusieurs soumissions ont récemment été analysées, ce qui mène à la mise en œuvre de divers projets à Dolbeau-Mistassini.

Des feux de signalisation solaire seront installés aux traverses piétonnières de différents secteurs de la ville. Le contrat, d’une valeur de 28 520,70 $, a été octroyé à la séance du conseil. Selon le maire Rémi Rousseau, le centre‑ville est entre autres priorisé afin de stimuler l’achalandage piétonnier dans ce secteur.

Un investissement de 29 261,14 $ sera consacré à la réfection des galeries du centre Vauvert‑sur‑le‑Lac‑Saint‑Jean, dont les travaux devraient débuter sous peu.

« Le centre touristique Vauvert a besoin d’un petit peu d’amour. C’était le temps qu’on puisse commencer à investir dans cette bâtisse. Il était question de pourriture. On s’organise pour que ça soit plus sécuritaire », indique Rémi Rousseau, en précisant que le centre touristique est utilisé été comme hiver.

Finalement, des travaux de déviation pluviale auront lieu sur la rue Châteauguay pour la somme de 28 697,76 $.

« C’est au niveau de l’émissaire pluvial qui se déverse vers la rivière. Quand il n’y a pas un gros surplus d’eau, ça déverse à faible débit. Ça gèle. Pour dégeler ça, c’est assez dangereux. C’est en pente. On va installer un chauffage qui fait en sorte que ça ne gèlera pas, c’est-à-dire un fil électrique qui va faire en sorte que ça ne gèle pas », explique le maire.