L’Académie des porteurs de musique présente son premier concert de Noël

Inaugurée en septembre dernier, l’Académie des porteurs de musique de Dolbeau-Mistassini s’apprête déjà à vivre un moment marquant : ses élèves présenteront leur tout premier concert de Noël le 14 décembre prochain.

L’Académie des porteurs de musique a ouvert ses portes à l’automne dernier. Déjà, l’école de musique de Dolbeau-Mistassini affichait complet. Environ 450 personnes ont souhaité s’y inscrire, et 120 élèves de tous les âges ont eu la chance d’être choisis.

Après l’Halloween, les élèves se sont plongés dans les pièces du temps des Fêtes. Plus de la moitié d’entre eux ont manifesté leur intérêt à prendre part au concert de Noël du mois de décembre, fait savoir le coordonnateur de l’école de musique, Adam Gilbert.

« Les cours sont tous répartis de façon qu’on travaille la technique et la théorie. Ensuite, on travaille les pièces. À partir du mois de novembre, tout le monde a commencé à travailler des pièces de Noël de leur côté. Ceux qui avaient déjà confirmé leur présence au concert se concentraient sur leurs pièces », explique-t-il.

La majorité des pièces du concert ont été sélectionnées conjointement par les professeurs et les élèves.

Au début de la représentation, le public pourra observer les jeunes musiciens à l’œuvre. « Il va aussi avoir la chorale junior qui va présenter des pièces au début du spectacle, indique Adam Gilbert. Le cours d’éveil musical va présenter une courte prestation qui va décrire l’histoire musicale de Noël. Ce sont des enfants de 2 à 5 ans en petit groupe. Ça va amener de la magie au début du spectacle. »

« Plus on va avancer dans le spectacle, plus ça va être de gros numéros avec plus d’accompagnement. À la fin du spectacle, on propose une chanson commune avec tous les élèves », ajoute-t-il.

Un groupe maison, composé de musiciens professionnels, sera présent pour accompagner les élèves dans certains numéros.

Une expérience enrichissante attend les participants.

« On veut vraiment faire vivre l’expérience de A à Z à nos élèves. Cela fait partie intégrante de la formation qu’ils suivent. En plus des cours individuels, ils vivent toute la préparation d’un spectacle : les tests de son, la répétition générale, et la chance de jouer avec des musiciens professionnels qui les accompagnent dans ce qu’ils ont appris. »

Le concert de Noël sera composé d’une trentaine de numéros. L’événement aura lieu le 14 décembre à la salle Thérèse Plante de Dolbeau-Mistassini, à compter de 18 h.

Le coût du billet est de 20 $. L’entrée est gratuite pour les 17 ans et moins. Il est possible de réserver son billet en ligne.